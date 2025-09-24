Weather Update: मानसून कम होने के बाद उत्तराखंड में चढ़ा पारा, हल्की बरसात या तेज धूप; देखें IMD का लेटेस्ट अपडेट

मानसून कमजोर होने से तेज धूप ने लोगों को बेहाल कर दिया है। देहरादून में तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है लेकिन सात जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। मानसून अब उत्तराखंड के पड़ोसी राज्यों से विदा हो रहा है जिसके बाद यहाँ से भी विदाई होने की संभावना है।

जागरण संवाददाता, देहरादून। Weather Update: मानसून के कमजोर पड़ने के बाद उत्तराखंड में चटख धूप ने बेहाल कर दिया है। पिछले तीन दिनों में राज्य के अधिकांश इलाकों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजधानी देहरादून में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया, जो सामान्य से पांच डिग्री सेल्सियस अधिक है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, न्यूनतम तापमान भी सामान्य से तीन डिग्री ऊपर दर्ज किया गया है। अगले कुछ दिन प्रदेश में मौसम का मिजाज शुष्क बना रहने का अनुमान है। हालांकि, देहरादून समेत सात जिलों में हल्की बौछारों के आसार हैं। लगातार पारा चढ़ने से भीषण गर्मी की जा रही महसूस मंगलवार को सुबह से ही आसमान साफ रहने के कारण दोपहर तक धूप तेज हो गई और उमसभरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। बारिश थमने के बाद गर्मी ने मानो परीक्षा लेनी शुरू कर दी है। मानसून की भी विदाई का सिलसिला कई राज्यों से शुरू होते हुए उत्तराखंड के पड़ोसी राज्यों तक पहुंच गया है।