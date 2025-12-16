शौर्य को नमन: विजय दिवस पर सीएम धामी ने बलिदानी सैनिकों को दी श्रद्धांजलि

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजय दिवस के अवसर पर गांधी पार्क स्थित युद्ध स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर बलिदानी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, राजपुर रोड विधायक खजान दास, कैंट विधायक सविता कपूर सहित बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक उपस्थित रहे। सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी ने कहा कि सैनिकों का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है।

