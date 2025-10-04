महिला व बच्चों के विकास पर खर्च हो निकायों के बजट का 10 प्रतिशत हिस्सा, आंगनबाड़ी केंद्रों का होगा डिजिटलीकरण

केंद्र सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है जिसमें महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जा सके। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने स्थानीय निकायों के बजट का 10% महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए आवंटित करने का सुझाव दिया। उन्होंने महिला कार्यबल को बढ़ावा देने और आंगनवाड़ी केंद्रों को आधुनिक बनाने की बात कही।

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में आधी आबादी किस तरह से सशक्त भूमिका निभा सकती है, इसके लिए उत्तराखंड की ओर से केंद्र के समक्ष व्यापक रोडमैप रखा गया। इस क्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नापूर्णा देवी के साथ हुई वर्चुअल बैठक में राज्य की महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने 20 से अधिक सुझाव प्रस्तुत किए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्थानीय निकायों को मिलने वाले बजट का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला व बच्चों के विकास पर खर्च किया जाना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री की राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्रियों के साथ हुई बैठक से कैबिनेट मंत्री आर्या सचिवालय से वर्चुअल माध्यम से जुड़ी। उन्होंने सुझाव दिया कि महिला सशक्तीकरण के लिए तकनीकी कौशलयुक्त वर्कफोर्स तैयार की जानी चाहिए और कार्मिकों की अर्हता में भी तकनीकी कौशल शामिल किया जाना जरूरी है।