उत्तराखंड में विकास ने पकड़ी रफ्तार, 986 करोड़ की योजनाओं को CM धामी ने दी वित्तीय स्वीकृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 986 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसमें चंपावत हरिद्वार पौड़ी गढ़वाल जैसे जिलों में निर्माण कार्य शामिल हैं। पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर जिला पंचायतों क्षेत्र पंचायतों और ग्राम पंचायतों के लिए धनराशि जारी करने की स्वीकृति दी गई है। देहरादून में मोटर मार्ग निर्माण और शहरी विकास की योजनाओं को भी मंजूरी मिली है।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 986 करोड़ की विकास योजनाओं को वित्तीय स्वीकृति दी। चंपावत में तहसील बाराकोट के अनावासीय भवन निर्माण, हरिद्वार में आफिसर्स कालोनी के आवास निर्माण, पौडी गढ़वाल के तहसील कार्यालय में मीटिंग हाल, चंपावत के लोहाघाट बस स्टेशन में कार्यालय भवन, कार्यशाला और स्टोर कक्ष निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत की।

मुख्यमंत्री ने पंचम राज्य वित्त आयोग उत्तराखंड की संस्तुतियों पर सभी जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2025-26 की तृतीय किस्त के लिए 83.25 करोड़, क्षेत्र पंचायतों को द्वितीय छमाही किस्त के लिए 78 करोड़ व ग्राम पंचायतों को द्वितीय छमाही किस्त के लिए 200 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने को स्वीकृति दी।

पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2025-26 की तृतीय त्रैमासिक किस्त के लिए 333 करोड़, तीन गैर-निर्वाचित निकायों को द्वितीय छमाही के लिए तीन करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने को अनुमोदन प्रदान किया।

मुख्यमंत्री ने राज्य योजना के अंतर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र मसूरी के अनारवाला-मालसी मोटर मार्ग पर अतिक्रमण हटाने के बाद उपलब्ध भूमि पर निर्माण कार्य के लिए 3.19 करोड़ राशि की योजना मंजूर की। मुख्यमंत्री ने शहरी विकास विभाग के अंतर्गत मिसिंग लिंक परियोजना में नगरपालिका परिषद, बागेश्वर क्षेत्र में सरयू नदी स्थित 113 वर्ष पुराने 51 मीटर स्पान पैदल झूला पुल का जीर्णाेद्धार व नगर निगम देहरादून के काठ बंगला की निम्न आय वर्ग हाउसिंग सोसाइटी में बाह्य विद्युत कनेक्शन तथा पेयजल लाइन बिछाने के लिए 4.16 करोड धनराशि को अनुमोदन प्रदान किया।