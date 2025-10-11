Uttarakhand Weather Today: उत्तराखंड में तेजी से बदल रहा मौसम, सुबह-शाम बढ़ी ठंड

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में बारिश का दौर अब थम गया है। हालांकि, पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल मंडरा रहे हैं। मैदानी इलाकों में धूप खिलने से तापमान सामान्य हो गया है। हालांकि, न्यूनतम तापमान सामान्य से कम होने के कारण ठंड महसूस की जा रही है।

