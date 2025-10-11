Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तराखंड में PWD का दावा...गड्ढा-मुक्त कर दीं राज्य की 50 प्रतिशत सड़कें

    By Ashwani Kumar Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 09:27 AM (IST)

    उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग (PWD) ने दावा किया है कि राज्य की आधी सड़कें गड्ढा-मुक्त हो चुकी हैं। विभाग इस बार गड्ढा मुक्ति का लक्ष्य समय से पहले पूरा करने की कोशिश में है। मैदानी इलाकों में काम लगभग पूरा हो गया है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में भी तेजी से कार्य जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    रिपोर्ट के अनुसार अभी कई जिलों में कार्य लक्ष्य से पीछे, अधिकारियों को लगाई गई फटकार

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता के बाद उत्तराखंड की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की कवायद ने रफ़्तार पकड़ ली है। राज्यभर में चल रहे सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के अभियान में लोक निर्माण विभाग ने अब तक लगभग 52.43 प्रतिशत सड़कों का पैच वर्क पूरा कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लोक निर्माण विभाग ने अपनी ताजा रिपोर्ट के माध्यम से यह दावा किया, हालांकि रिपोर्ट के अनुसार अभी कई जिलों में कार्य लक्ष्य से पीछे है। वहां पर बरसात के बाद हुए गड्ढे अभी भी यात्रियों के लिए खतरा बने हुए हैं। कार्य की धीमी प्रगति को लेकर सचिव लोनिवि. ने अधिकारियों के पेच कसे।

    मानसून के बाद छलनी हुई राज्य की 4090.58 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा-मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया था। जारी नवीनतम विभागीय रिपोर्ट के अनुसार 10 अक्टूबर तक 2144.58 किलोमीटर सड़कों पर मरम्मत का कार्य पूरा हो चुका है, जो कुल 52.43 प्रतिशत कार्य प्रगति को दर्शाता है।

    यह भी पढ़ें- उत्तराखंड के इन जिलों में प्रदूषण मानकों की अनदेखी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश

    रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक कार्य प्रगति पौड़ी, देहरादून और अल्मोड़ा क्षेत्रों में दर्ज की गई है, जबकि पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जैसे पर्वतीय ज़िलों में काम की गति अभी धीमी है।

    क्षेत्रवार  स्थिति
    पौड़ी 47 %
    देहरादून 63%
    अल्मोड़ा  59%
    हल्द्वानी 52 %
    एनएच 49%

    गड्ढा मुक्ति का लक्ष्य इस बार समय से पहले पूरा करने का प्रयास है। मैदानी जिलों में काम काफी पूरा हो चुका है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में तेजी से कार्य किया जा रहा है।

    -

    - डा. पंकज पांडेय, सचिव- लोक निर्माण विभाग