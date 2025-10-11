उत्तराखंड में PWD का दावा...गड्ढा-मुक्त कर दीं राज्य की 50 प्रतिशत सड़कें

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता के बाद उत्तराखंड की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की कवायद ने रफ़्तार पकड़ ली है। राज्यभर में चल रहे सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के अभियान में लोक निर्माण विभाग ने अब तक लगभग 52.43 प्रतिशत सड़कों का पैच वर्क पूरा कर लिया है।

लोक निर्माण विभाग ने अपनी ताजा रिपोर्ट के माध्यम से यह दावा किया, हालांकि रिपोर्ट के अनुसार अभी कई जिलों में कार्य लक्ष्य से पीछे है। वहां पर बरसात के बाद हुए गड्ढे अभी भी यात्रियों के लिए खतरा बने हुए हैं। कार्य की धीमी प्रगति को लेकर सचिव लोनिवि. ने अधिकारियों के पेच कसे।