उत्तराखंड के इन जिलों में प्रदूषण मानकों की अनदेखी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। प्रदेश में हरिद्वार, पंतनगर व सितारगंज स्थित सिडकुल क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट जल के उपचार के लिए सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी) तो लगे हैं, लेकिन ये अपने उद्देश्य में कारगर साबित नहीं हो रहे।

यानी, वहां प्रदूषण मानकों का उल्लंघन हो रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने और पर्यावरणीय क्षति की वसूली के निर्देश दिए हैं। इसे देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कसरत शुरू कर दी है।



हरिद्वार सिडकुल क्षेत्र में नौ और पंतनगर और सितारगंज में चार-चार एमएलडी (मिलियन लीटर डेली) अपशिष्ट जल के उपचार के लिए सीईटीपी स्थापित किए गए हैं। सिडकुल ने इन्हें स्थापित किया और संचालन का जिम्मा तीन अलग-अलग कंपनियों को सौंपा है।

हाल में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने तीनों सिडकुल क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इसमें बात सामने आई कि सीईटीपी में जैव आक्सीजन व रासायनिक आक्सीजन मांग मानकों के अनुरूप नहीं है। साथ ही क्रोमियम, लोहा, निकिल जैसी भारी धातुओं की मात्रा जैसे महत्वपूर्ण मानकों का भी उल्लंघन हो रहा है।



हरिद्वार में तो सीईटीपी के आउटलेट में अत्यधिक प्रदूषित अपशिष्ट पाया गया। इसी तरह पंतनगर व सितारगंज के संयंत्रों में भी तमाम खामियां पाई गईं। इससे साफ है कि अपशिष्ट जल के उपचार की प्रणाली का संचालन ठीक से नहीं हो रहा है। इस पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गंभीर चिंता जताते हुए उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।