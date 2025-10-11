उत्तराखंड वासियों के दीपावली पर्व होगा और खुशहाल, बोनस और डीए के रूप में कर्मचारियों को तोहफा

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। दीपावली के अवसर पर प्रदेश के दो लाख कर्मचारियों को बोनस के साथ ही महंगाई भत्ता (डीए) के रूप में बड़ी राहत मिलेगी। केंद्रीय कर्मचारियों की भांति प्रदेश के कर्मचारियों के डीए में तीन प्रतिशत वृद्धि का लाभ दिया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, 4800 ग्रेड वेतन तक कार्यरत कर्मचारियों को तदर्थ बोनस के रूप में 6908 रुपये दिए जाएंगे। इस संबंध में वित्त विभाग ने पत्रावली को अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेज दिया है। पुष्कर सिंह धामी सरकार दीपावली पर्व पर राजकीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि और बोनस देने की तैयारी में है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को तीन प्रतिशत डीए दिया है। इसी भांति अब प्रदेश में डीए को 55 प्रतिशत से तीन प्रतिशत बढ़ाकर 58 प्रतिशत करने की तैयारी है।