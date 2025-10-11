उत्तराखंड वासियों के दीपावली पर्व होगा और खुशहाल, बोनस और डीए के रूप में कर्मचारियों को तोहफा
उत्तराखंड के कर्मचारियों के लिए दीपावली खुशियां लेकर आ रही है। राज्य सरकार लगभग दो लाख कर्मचारियों को बोनस और महंगाई भत्ते (डीए) का तोहफा देने जा रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह, राज्य के कर्मचारियों के डीए में भी तीन प्रतिशत की वृद्धि होगी। 4800 ग्रेड वेतन तक के कर्मचारियों को 6908 रुपये का बोनस मिलेगा। वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेज दिया है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। दीपावली के अवसर पर प्रदेश के दो लाख कर्मचारियों को बोनस के साथ ही महंगाई भत्ता (डीए) के रूप में बड़ी राहत मिलेगी। केंद्रीय कर्मचारियों की भांति प्रदेश के कर्मचारियों के डीए में तीन प्रतिशत वृद्धि का लाभ दिया जाएगा।
वहीं, 4800 ग्रेड वेतन तक कार्यरत कर्मचारियों को तदर्थ बोनस के रूप में 6908 रुपये दिए जाएंगे। इस संबंध में वित्त विभाग ने पत्रावली को अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेज दिया है।
पुष्कर सिंह धामी सरकार दीपावली पर्व पर राजकीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि और बोनस देने की तैयारी में है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को तीन प्रतिशत डीए दिया है। इसी भांति अब प्रदेश में डीए को 55 प्रतिशत से तीन प्रतिशत बढ़ाकर 58 प्रतिशत करने की तैयारी है।
यद्यपि, डीए में वृद्धि चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। सबसे पहले यह लाभ सातवां वेतनमान ले रहे कार्मिकों को मिल सकेगा। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार इस संबंध में वित्त विभाग ने पत्रावली बढ़ा दी है।
उधर, वित्त विभाग ने दीपावली पर 4800 ग्रेड वेतन तक कार्यरत कर्मचारियों को तदर्थ बोनस के रूप में 6908 रुपये देने के लिए पत्रावली मुख्यमंत्री को भेज दी है।
तदर्थ बोनस की अधिकतम सीमा 7000 रुपये मानते हुए 30 दिनों का बोनस अधिकतम 6908 रुपये दिया जाएगा। बोनस का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च, 2025 को सेवा में थे और जिन्होंने न्यूनतम छह महीने की सतत सेवा की हो।
छह माह से एक वर्ष तक की सेवा वाले कर्मचारियों को उनके सेवा अनुपात के हिसाब से बोनस दिया जाएगा। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में हर साल कम से कम 240 दिन कार्य किया हो, 1184 रुपये बोनस के पात्र होंगे।
