Uttarakhand Weather Today: पर्वतीय क्षेत्रों में पाले की मार, IMD ने जताया ठंड बढ़ने के आसार

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मौसम शुष्क है और पारे में गिरावट दर्ज की जा रही है। पहाड़ से मैदान तक ठिठुरन बढ़ गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादातर स्थानों पर कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम बना हुआ है।

मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेशभर में मौसम शुष्क बना रह सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाले का प्रकोप रहने आ अनुमान है। मैदानी क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्का कोहरा छाने के आसार हैं। तापमान सामान्य या उससे कम दर्ज किया जा सकता है।