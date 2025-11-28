Ration Card बनाना नहीं होगा अब आसान, आवेदक को पेश करने होंगे दो गारंटर

जयदीप झिंक्वाण, जागरण देहरादून: दून में अब राशन कार्ड बनाना आसान नहीं होगा। राशन कार्ड बनाने के लिए लाभार्थी को दो गारंटर (गवाह) पेश करने होंग। गारंटर को नाम, पते, मोबाइल नंबर के साथ ही उपभोक्ता से संबंधित एक शपथ-पत्र भी देना होगा। जिसमें गारंटर यह बताएगा कि उपभोक्ता से उसके क्या संबंध हैं या वह उसे कैसे पहचानता है।

ऐसे में यदि उपभोक्ता फर्जी तरीके से राशन-कार्ड बनवाता है तो उसके गारंटर के खिलाफ भी कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। दरअसल, दून में बांग्लादेशी नागरिकों के फर्जी दस्तावेज व पहचान-पत्र बनाकर राशन कार्ड एवं आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले सामने आने के बाद जिला पूर्ति विभाग ने यह कदम उठाया है।

पुलिस ने पटेलनगर क्षेत्र से दो दिन पूर्व दो बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया था। इनमें एक भूमि शर्मा बनकर रह रही थी, जबकि उसका असली नाम बबली खातून था। उसने यहां हिंदू युवक से शादी भी की और पहचान संबंधी तमाम दस्तावेज भी बनवा लिए थे।

जांच में यह भी पता चला कि उसने भूमि शर्मा के नाम से बने राशन-कार्ड के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनवाया और निश्शुल्क उपचार का लाभ भी लिया। ऐसे में अब पूर्ति विभाग ने राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया और जटिल कर दी है।

जिन लोगों के राशन कार्ड पूर्व में बने हुए हैं अब उनकी भी गोपनीय जांच कराई जा रही है। जो राशन कार्ड अब नए बनाए जाएंगे, उनके आवेदक के दस्तावेजों के साथ ही दो गारंटर भी अनिवार्य कर दिए गए हैं।