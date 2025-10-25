उत्तराखंड में मौसम का मिजाज सेहत पर कर रहा वार, खानपान का रखें ख्याल

जागरण संवाददाता, देहरादून। सुबह शाम की ठंड से गिरते तापमान वाले इस मौसम में सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। चिकित्सालय में भी गला दर्द, इंफेक्शन, छींके, नाक बहना और बंद होने के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। ऐसे मौसम में स्वस्थ रहने के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव जरूरी है। चिकित्सक जहां ऐसे मौसम में स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना बता रहे हैं। वहीं, डायटीशियन भी इस मौसम में बेहतर इम्यूनिटी के लिए खानपान का ध्यान रखने की सलाह दे रहे हैं।

जिला चिकित्सालय के फिजीशियन डा. प्रवीण पंवार का कहना है कि अस्पताल में भी इन दिनों अधिक संख्या में वायरल संबंधी लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे मरीजों की संख्या में इन दिनों 10-15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो गई। तापमान में बदलाव वायरस के विभिन्न समूहों को पनपने के लिए उपयुक्त स्थिति प्रदान करता है जो संक्रामक रोग फैलाते हैं।

इससे कुछ निश्चित समय के लिए एलर्जी उत्पन्न करने वाले तत्व भी पैदा होते हैं। चूंकि आजकल तापमान घट-बढ़ रहा है। धूप में तो तापमान बढ़ रहा है और एकदम से वर्षा अथवा शाम को अधिक गिर जा रहा है। इस मौसम में बच्चों के साथ ही बुजुर्गों को इससे बचना जरूरी है। क्योंकि मौसम में पाचन, त्वचा, सांस संबंधी बीमारियां पनपती हैं। जिससे गला दर्द, लगातार छींके आना, नाक बहना, खुजली होने से आमजन की इम्यूनिटी कमजोर हो रही है।