नीट-यूजी काउंसलिंग के तृतीय चरण का फिर बदला कार्यक्रम, एक नवंबर को किया जाएगा सीट आवंटन

जागरण संवाददाता, देहरादून। एचएनबी उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय ने नीट-यूजी स्टेट काउंसलिंग के तृतीय चरण की तिथियों में संशोधन किया है। यह दूसरी बार है जब तृतीय चरण का कार्यक्रम बदला गया है। पहले जारी कार्यक्रम के अनुसार पंजीकरण, शुल्क भुगतान और विकल्प भरने की तिथि 24 अक्टूबर थी। जिसे बढ़ाकर 29 अक्टूबर कर दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान छात्र अपना पंजीकरण कर सकते हैं और कालेज का विकल्प भर सकते हैं। इसके अलावा, पहले और दूसरे चरण में दाखिला लेने वाले छात्र 29 अक्टूबर शाम 5 बजे तक अपनी सीट छोड़ सकते हैं। इस प्रक्रिया में उनकी धरोहर राशि जब्त की जाएगी। उन्हें नए विकल्पों के अनुसार सीट लेने का मौका मिलेगा।

सीट आवंटन अब 1 नवंबर को किया जाएगा। तृतीय चरण में आवंटित सीट पर दाखिला लेने की अंतिम तिथि 5 नवंबर तय की गई है। परीक्षा नियंत्रक प्रो. विजय जुयाल ने छात्र और अभिभावकों से अनुरोध किया है कि वे संशोधित कार्यक्रम के अनुसार समय पर पंजीकरण और विकल्प भरने की प्रक्रिया पूरी करें।