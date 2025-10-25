नीट-यूजी काउंसलिंग के तृतीय चरण का फिर बदला कार्यक्रम, एक नवंबर को किया जाएगा सीट आवंटन
एचएनबी उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय ने नीट-यूजी स्टेट काउंसलिंग के तीसरे चरण की तारीखों में फिर बदलाव किया है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। पहले और दूसरे चरण में दाखिला लेने वाले छात्र भी 29 अक्टूबर तक सीट छोड़ सकते हैं। सीट आवंटन अब 1 नवंबर को होगा, और दाखिले की अंतिम तिथि 5 नवंबर है। एनआरआई कोटे की सीटों के लिए भी तिथियां बढ़ाई गई हैं।
जागरण संवाददाता, देहरादून। एचएनबी उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय ने नीट-यूजी स्टेट काउंसलिंग के तृतीय चरण की तिथियों में संशोधन किया है। यह दूसरी बार है जब तृतीय चरण का कार्यक्रम बदला गया है। पहले जारी कार्यक्रम के अनुसार पंजीकरण, शुल्क भुगतान और विकल्प भरने की तिथि 24 अक्टूबर थी। जिसे बढ़ाकर 29 अक्टूबर कर दिया गया है।
इस दौरान छात्र अपना पंजीकरण कर सकते हैं और कालेज का विकल्प भर सकते हैं। इसके अलावा, पहले और दूसरे चरण में दाखिला लेने वाले छात्र 29 अक्टूबर शाम 5 बजे तक अपनी सीट छोड़ सकते हैं। इस प्रक्रिया में उनकी धरोहर राशि जब्त की जाएगी। उन्हें नए विकल्पों के अनुसार सीट लेने का मौका मिलेगा।
सीट आवंटन अब 1 नवंबर को किया जाएगा। तृतीय चरण में आवंटित सीट पर दाखिला लेने की अंतिम तिथि 5 नवंबर तय की गई है। परीक्षा नियंत्रक प्रो. विजय जुयाल ने छात्र और अभिभावकों से अनुरोध किया है कि वे संशोधित कार्यक्रम के अनुसार समय पर पंजीकरण और विकल्प भरने की प्रक्रिया पूरी करें।
यह भी पढ़ें- Dehradun News: छह माह में कैमरों के माध्यम से हुए 26114 वाहनों के चालान, नियम उल्लंघन पर कार्रवाई
एनआरआइ कोटा के लिए भी तिथियां विस्तारित
निजी मेडिकल कालेजों में एनआरआइ कोटा की सीटों पर दाखिले के लिए भी संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। पहले इन सीटों का आवंटन 27 अक्टूबर को होना था, जिसे अब 1 नवंबर कर दिया गया है।
एनआरआइ कोटा की सीटों पर दाखिले की अंतिम तिथि भी 5 नवंबर रखी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार यह बदलाव चिकित्सा परामर्श समिति के अनुसार किए गए हैं। छात्रों को अब अधिक समय मिलेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।