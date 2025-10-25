Language
    Dehradun News: छह माह में कैमरों के माध्यम से हुए 26114 वाहनों के चालान, नियम उल्लंघन पर कार्रवाई

    By Rajesh Panwar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 05:29 AM (IST)

    पिछले छह महीनों में कैमरों के माध्यम से कुल 26,114 वाहनों के चालान काटे गए। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कैमरों की मदद से नजर रखी जा रही है और उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है।

    जागरण संवाददाता, विकासनगर। एआरटीओ कार्यालय विकासनगर क्षेत्र में लगाए गए एएनपीआर कैमरों की वजह से यातायात व्यवस्था में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। कैमरों से चालान का असर यह हुआ कि दोपहिया वाहन चालक हेलमेट पहनकर व कार चालक सीट बेल्ट बांधकर वाहन चलाने लगे हैं।

    एआरटीओ कार्यालय के अप्रैल से 24 अक्टूबर तक के आंकड़ों के मुताबिक कुल्हाल में लगे एएनपीआर आटोमेटेड कैमरे से 8691 वाहनों, तिमली में 14268 वाहनों, कालसी में 2257 वाहनों व कटापत्थर में 928 वाहनों के चालान हुए हैं। इस तरह छह माह में कैमरों के जरिये 26114 वाहनों के चालान काटे गए।

    शुक्रवार को संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा देहरादून डा. अनीता चमोला ने एआरटीओ कार्यालय विकासनगर क्षेत्र में परिवहन विभाग द्वारा स्थापित एएनपीआर कैमरों की स्थिति का जायजा लिया और पिछले कुछ माह से मटक माजरी में कई सड़क दुर्घटनाएं घटित होने के कारण दुर्घटना संभावित स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया।

    डा. अनीता चमोला द्वारा निरीक्षण के दौरान देखा गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-72 पर धर्मावाला, तिमली व कुल्हाल में स्थापित एएनपीआर कैमरों से हो रहे चालान के कारण उत्तर प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड की सीमा में आग रहे वाहन चालकों पर असर देखने को मिला।

    भ्रमण के दौरान देखा गया कि बहुतायत संख्या में दोपहिया वाहन चालक हेलमेट पहनकर वाहन चला रहे हैं। जब कई वाहन चालकों से पूछा गया तो उत्तर मिला कि एएनपीआर कैमरों से लगातार चालान के कारण इससे बचाव के लिए हेलमेट का प्रयोग किया जा रहा है।

    धर्मावाला और कुल्हाल में स्थित एएनपीआर कैमरों द्वारा अप्रैल 2025 से अब तक 22 हजार से अधिक चालान किए गए हैं। जबकि कटापत्थर और हरिपुर में भी विगत दो माह में चार हजार चालान किए गए हैं। आरटीओ प्रवर्तन डा. अनीता चमोला ने एनएच-72 पर कुल्हाल एवं धर्मावाला के मध्य मटक माजरी स्थल, जहां पर विगत कुछ समय से लगातार सड़क दुर्घटनाएं होने के कारण दुर्घटना संभावित स्थल बन गया है, का भी निरीक्षण संबंधित कार्यदायी संस्था के साथ किया।

    संभागीय परिवहन अधिकारी ने निर्देशित किया कि उक्त स्थल पर सड़क सुरक्षा को दुरुस्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में रोड सेफ्टी उपाय किए जाएं। संबंधित कार्यदायी संस्था ने बहुत जल्द सड़क सुरक्षा संबंधी उपाय पूर्ण कर स्थापित करने के लिए आश्वासन दिया गया।

    भ्रमण के दौरान एआरटीओ प्रवर्तन विकासनगर अनिल सिंह नेगी, परिवहन कर अधिकारी जितेंद्र बिष्ट, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सुशील निरंजन सहित प्रवर्तन दल चकराता एवं सचल दल तिमली के प्रवर्तन कार्मिक उपस्थित रहे।