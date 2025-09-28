Uttarakhand Weather : देहरादून में तपिश बढ़ी, लेकिन इन पांच जिलों में बारिश के आसार

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक चटख धूप खिल रही है और पारा तेजी से चढ़ रहा है। दून में लगातार तपिश बढ़ रही है और पारा सामान्य से पांच डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिन दून समेत मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रह सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं।

दून में रविवार को सुबह से ही चटख धूप खिली रही। जिससे दोपहर में भीषण गर्मी महसूस की गई। दून का अधिकतम तापमान इस माह का सर्वाधिक रिकार्ड किया गया। इसके अलावा ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में पारा 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। जिससे झुलसाने वाली गर्मी महसूस की जा रही है। वहीं, न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक है।