Uttarakhand Weather : देहरादून में तपिश बढ़ी, लेकिन इन पांच जिलों में बारिश के आसार
उत्तराखंड में गर्मी बढ़ रही है खासकर देहरादून में जहाँ तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। मौसम विभाग के अनुसार मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। रविवार को देहरादून में अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया और ज्यादातर मैदानी इलाकों में पारा 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया।
जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक चटख धूप खिल रही है और पारा तेजी से चढ़ रहा है। दून में लगातार तपिश बढ़ रही है और पारा सामान्य से पांच डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है।
मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिन दून समेत मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रह सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं।
दून में रविवार को सुबह से ही चटख धूप खिली रही। जिससे दोपहर में भीषण गर्मी महसूस की गई। दून का अधिकतम तापमान इस माह का सर्वाधिक रिकार्ड किया गया। इसके अलावा ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में पारा 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। जिससे झुलसाने वाली गर्मी महसूस की जा रही है। वहीं, न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक है।
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, सोमवार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। आसपास के क्षेत्रों में भी आंशिक बादल मंडराने की आशंका है। वहीं, मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहने और पारे में वृद्धि के आसार हैं।
