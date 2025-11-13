Language
    वर्ष 2003 की मतदाता सूची से होगा वर्तमान सूची का मिलान, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस वजह से कही यह बात

    By Vikas Gusain Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 10:14 AM (IST)

    उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 2003 की वोटर लिस्ट का वर्तमान सूची से मिलान करने का निर्देश दिया है, ताकि मतदाताओं को एसआईआर के दौरान परेशानी न हो। बूथ लेवल एजेंटों की नियुक्ति पर भी जोर दिया गया है। मतदाता ईसीआई-नेट एप से बीएलओ के साथ कॉल बुक कर सकते हैं।

    प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए तैयारी शुरू

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की तैयारियां शुरू हो गई है। इस कड़ी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने सभी जिलाधिकारियों को वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल मतदाताओं का वर्तमान मतदाता सूची से शत-प्रतिशत मिलान करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस तैयारी का उद्देश्य एसआइआर के समय मतदाताओं को कोई परेशानी न हो।

    मंगलवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने सचिवालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारियों के साथ एसआइआर को लेकर समीक्षा की। इस दौरान बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति एवं निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए निर्देशों पर विस्तृत चर्चा की गई।

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जो मतदाता वर्तमान में दूसरे स्थानों पर शिफ्ट हो गए हैं उनसे बूथ लेवल अधिकारी व्यक्तिगत रूप से निर्धारित कैटेगरी में मैपिंग करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बूथ लेवल एजेंटों की शत प्रतिशत नियुक्ति के लिए राजनीतिक दलों से फिर से बैठक की जाए। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए ईसीआइ-नेट एप पर बुक अ काल विद बीएलओ की सुविधा दी गई है। इसके जरिये मतदाता अपने बीएलओ के साथ काल बुक कर सकते हैं।

    बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्रा, डिप्टी डीईओ अभिनव शाह, डिप्टी डीईओ हरिद्वार फिंचाराम, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।