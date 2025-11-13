हरिद्वार में हाई अलर्ट के बीच युवक को मारी गोली, एम्स ऋषिकेश रेफर
दिल्ली में धमाके के बाद हाई अलर्ट के बीच हरिद्वार के कनखल में एक युवक को पैर में गोली मार दी गई। घायल युवक सचिन कश्यप को एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है। पीड़ित ने किसी से रंजिश होने से इनकार किया है।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। दिल्ली धमाके के बाद पुलिस की चौकसी के दावों के बीच कनखल के जगजीतपुर में कुछ हमलावरों ने एक युवक को रोककर पैर में गोली मार दी। जिससे युवक घायल हो गया और अफरा-तफरी मच गई। जिला अस्पताल से युवक को एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया। देर रात तक पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी थी।
कनखल थाना क्षेत्र के जगजीतपुर की घटना, युवक एम्स रेफर
दिल्ली में धमाके के बाद उत्तराखंड में हाइअलर्ट घोषित किया गया है। बुधवार दिन रात पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकालते हुए अपराधियों और आसामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश दिया गया। इसके साथ ही जिले भर में सघन चेकिंग अभियान भी चलाया गया। इस चौकसी और सतर्कता के बीच कनखल के जगजीतपुर क्षेत्र में एक युवक को रोककर पर में गोली मारने के बाद हमलावर फरार हो गए। घायल युवक की पहचान सचिन कश्यप निवासी जमालपुर कलां के रूप में हुई है।
देर रात अपने घर लौट रहे थे
सचिन के दोस्त विकास शर्मा ने पुलिस को बताया कि हमला जगजीतपुर में फुटबॉल ग्राउंड के पास हुआ है। बताया कि सचिन कश्यप सिडकुल की एक फैक्ट्री में काम करते हैं और देर रात अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें रोक लिया और एक पैर में गोली मार दी। जिससे सचिन घायल हो गए। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो हमलावर भाग निकले।
कनखल थाना प्रभारी मनोहर रावत ने बताया कि युवक को जिला अस्पताल भिजवाया गया था। जहां से उसे एम्स रेफर कर दिया गया है। हमलावरों की तलाश की जा रही है। फिलहाल हमले का कारण भी पता नहीं चल पाया है। पीड़ित ने किसी के साथ रंजिश से भी इनकार किया है। हर पहलू पर जांच की जा रही है।
