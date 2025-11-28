Language
    एक अक्टूबर के बाद हुए बालिग अभी मतदाता सूची में नहीं होंगे शामिल, गाइडलाइन का इंतजार कर रहा उत्तराखंड

    By Vikas Gusain Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 10:35 AM (IST)

    उत्तराखंड में एक अक्टूबर के बाद बालिग हुए युवाओं को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अभी इंतजार करना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का इंतजार कर रहा है। एक जनवरी, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों को पहले ही शामिल किया जा चुका है। गाइडलाइन आने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश में एक अक्टूबर 2025 के बाद 18 वर्ष पूरे कर चुके युवा भले ही मतदाता बनने की अर्हता पूरी कर रहे हों, लेकिन अभी वह मतदाता नहीं बन पाएंगे। कारण यह कि अभी भारत निर्वाचन आयोग से केवल एक अक्टूबर तक ही 18 वर्ष पूरे करने वाले युवाओं को मतदाता बनाने की सहमति प्राप्त हुई है।

    इस संबंध में आगे कोई दिशा-निर्देश न मिलने के कारण एक अक्टूबर के बाद बालिग होने वाले युवाओं को मतदाता बनाने की प्रक्रिया नहीं चलाई जा रही है। यद्यपि, दूसरे राज्यों से आने वाले और स्थान बदलने वाले वोटरों के नाम मतदाता सूची में चढ़ाने की कार्य जारी है।

    प्रदेश में इस समय विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की तैयारी चल रही है। इसके तहत वर्ष 2003 की मतदाता सूची से 10 अक्टूबर 2025 को जारी हुई सूची का मिलान किया जा रहा है। इसके साथ ही मतदाता सूची को पुनरक्षित करने का कार्य भी चल रहा है।

    इसमें नाम परिवर्तन, पता परिवर्तन, बाहर से आने वाले मतदाता आदि के नाम शामिल किए जा रहे हैं। इसके लिए ये मतदाता बीएलओ अथवा आनलाइन फार्म भरकर आवेदन कर रहे हैं। जांच के बाद इनके नाम सूची में शामिल भी किए जा रहे हैं। अभी मामला केवल एक अक्टूबर के बाद बालिग होने वाले युवा मतदाताओं का ही अटका हुआ है।

    माना जा रहा है कि इस समय 12 राज्यों में एसआइआर का कार्य चल रहा है और जल्द यहां भी एसआइआर शुरू होने की घोषणा हो सकती है, ऐसे में जल्द ही भारत निर्वाचन आयोग इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर सकता है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा बीवीआरसी पुरुषोत्तम का कहना है कि केंद्र के दिशा-निर्देशों के क्रम में ही इस दिशा में कदम उठाया जाएगा।