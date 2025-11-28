SSC Group C Recruitment: समूह ग के 765 पदों के लिए दस्तावेज की तिथि घोषित, यहां देखिए पूरा शेड्यूल



राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) ने विभिन्न विभागों के समूह ग के करीब 765 पदों पर चयन प्रक्रिया का अगला चरण शुरू कर दिया है। लिखित और टंकण परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों की पड़ताल एक दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक की जाएगी। आयोग ने रिक्त पदों के सापेक्ष डेढ़ गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए आमंत्रित किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया के अनुसार इन पदों के लिए लिखित परीक्षा 19 जनवरी 2025 को आयोजित की गई, जिसके आधार पर 28 मार्च को टंकण परीक्षा के लिए औपबंधिक सूची जारी की गई। टंकण परीक्षा 18 अगस्त से पांच सितंबर 2025 तक संपन्न हुई। अब आयोग अभ्यर्थियों को डेढ़ गुणा अनुपात में दस्तावेज सत्यापन के लिए बुला रहा है। सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।