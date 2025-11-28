Language
    SSC Group C Recruitment: समूह ग के 765 पदों के लिए दस्तावेज की तिथि घोषित, यहां देखिए पूरा शेड्यूल

    By Ashok Kumar Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 10:27 AM (IST)

    कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) समूह 'ग' के 765 पदों के लिए दस्तावेज़ सत्यापन 1 दिसंबर से शुरू करेगा। सफल अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है। दस्तावेज़ सत्यापन के बाद अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) ने विभिन्न विभागों के समूह ग के करीब 765 पदों पर चयन प्रक्रिया का अगला चरण शुरू कर दिया है। लिखित और टंकण परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों की पड़ताल एक दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक की जाएगी। आयोग ने रिक्त पदों के सापेक्ष डेढ़ गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए आमंत्रित किया है।

    आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया के अनुसार इन पदों के लिए लिखित परीक्षा 19 जनवरी 2025 को आयोजित की गई, जिसके आधार पर 28 मार्च को टंकण परीक्षा के लिए औपबंधिक सूची जारी की गई। टंकण परीक्षा 18 अगस्त से पांच सितंबर 2025 तक संपन्न हुई। अब आयोग अभ्यर्थियों को डेढ़ गुणा अनुपात में दस्तावेज सत्यापन के लिए बुला रहा है। सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

    यह औपबंधिक सूची अंतिम परिणाम नहीं है। अंतिम चयन अभ्यर्थियों के आनलाइन आवेदन में किए गए दावों की जांच और अभिलेखों की सन्निरीक्षा के बाद जारी होगा। राज्य आंदोलनकारी कोटे के चयन परिणाम उच्च न्यायालय में लंबित याचिका के निर्णय पर निर्भर रहेंगे। दस्तावेज जांच कार्य सीरियल नंबर के अनुसार निर्धारित तिथियों पर आयोग कार्यालय में सुबह साढ़े नौ बजे से शुरू होगी।

    अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल प्रमाण पत्र, उनकी दो-दो स्वप्रमाणित प्रतियां, छह पासपोर्ट फोटो, तथा आवश्यक आरक्षण प्रमाण पत्र (यदि लागू) साथ लाने होंगे। आयोग बायोमेट्रिक सत्यापन भी करेगा, इसलिए सभी अभ्यर्थियों की उपस्थिति अनिवार्य है। निर्धारित तारीख में कोई परिवर्तन नहीं होगा और अनुपस्थित अभ्यर्थियों को अगली कोई तिथि नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों को विभागीय वरीयता आनलाइन भरना होगा।