उत्तराखंड के तीन जिलों में आपदा से हुए नुकसान की भरपाई को मिले 26 करोड़, समीक्षा के बाद लिया गया फैसला

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश के तीन जिलों उत्तरकाशी, चमोली और देहरादून के ग्रामीण क्षेत्रों में इस वर्ष आपदा से हुई क्षति के दृष्टिगत पुनर्निर्माण कार्याे के लिए धनराशि को ग्रामोत्थान परियोजना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आइफेड) को प्रस्ताव भेजा गया था।

इन जिलों के लिए आइफेड ने 26 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस राशि से ग्रामोत्थान परियोजना के तहत उन प्रभावित ग्रामीणों को लाभान्वित किया जाएगा, जिनके सूक्ष्म एवं मध्यम व्यवसाय आपदा में क्षतिग्रस्त हुए थे। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने गुरुवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में आपदा से क्षति के नुकसान की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें यह जानकारी दी।