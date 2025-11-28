Language
    उत्तराखंड के तीन जिलों में आपदा से हुए नुकसान की भरपाई को मिले 26 करोड़, समीक्षा के बाद लिया गया फैसला

    By Ashwani Kumar Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 10:14 AM (IST)

    उत्तराखंड के तीन जिलों - उत्तरकाशी, चमोली और देहरादून में आपदा से हुए नुकसान के पुनर्निर्माण के लिए आइफेड ने 26 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यह राशि ग्रामोत्थान परियोजना के माध्यम से प्रभावित ग्रामीणों को उनके क्षतिग्रस्त सूक्ष्म एवं मध्यम व्यवसायों के लिए दी जाएगी। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को शीघ्र कार्यवाही करने और प्रभावितों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।

    उत्तरकाशी, चमोली और देहरादून के ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा से हुई थी क्षति। जागरण (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश के तीन जिलों उत्तरकाशी, चमोली और देहरादून के ग्रामीण क्षेत्रों में इस वर्ष आपदा से हुई क्षति के दृष्टिगत पुनर्निर्माण कार्याे के लिए धनराशि को ग्रामोत्थान परियोजना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आइफेड) को प्रस्ताव भेजा गया था।

    इन जिलों के लिए आइफेड ने 26 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस राशि से ग्रामोत्थान परियोजना के तहत उन प्रभावित ग्रामीणों को लाभान्वित किया जाएगा, जिनके सूक्ष्म एवं मध्यम व्यवसाय आपदा में क्षतिग्रस्त हुए थे। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने गुरुवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में आपदा से क्षति के नुकसान की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें यह जानकारी दी।

    हाथीबड़कला स्थित केंप कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में ग्राम्य विकास मंत्री जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्यवाही शीघ्र पूरी कर धरातल पर कार्य प्रारंभ किए जाएं, ताकि प्रभावित लोगों को जल्द राहत मिल सके। ग्राम्य विकास मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत जिन लाभार्थियों के मकान आपदा में क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर केंद्र सरकार को भेजे जाएं।

    साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा से प्रभावित सूक्ष्म एवं मध्यम व्यवसाय, पंचायत भवन, विद्यालय के पुन: निर्माण के लिए मदद प्रभावितों को जल्द लाभ पहुंचाई जाए। इस अवसर पर अपर सचिव ग्राम्य विकास झरना कमठान, मुख्य विकास अधिकारी देहरादून अभिनव शाह, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।