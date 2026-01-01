Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    देहरादून में उत्तराखंड परिवहन निगम की बस में लगी आग, सवार थे कई लोग; मच गया हड़कंप

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 02:06 PM (IST)

    उत्तराखंड परिवहन निगम की लोहाघाट डिपो की एक बस में देहरादून के लालतप्पड़ में गुरुवार सुबह करीब 4 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इंजन से धुआं उठने के बा ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, डोईवाला (देहरादून)। उत्तराखंड परिवहन निगम की लोहाघाट डिपो की बस में आग लग गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार लालतप्पड़ के नेचर विला व साइ मंदिर के बीच में गुरुवार सुबह करीब 4:00 बजे बस में अचानक शार्ट सर्किट से आग लग गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंजन से धुआं उठने के बाद आग पूरी बस में फैल गई। गनीमत रही कि बस में सवार सभी लोग समय से नीचे उतर गए थे। बस के अंदर की सभी सीट व अगले टायर पूरी तरीके से जल गए हैं।

    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।