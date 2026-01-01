देहरादून में उत्तराखंड परिवहन निगम की बस में लगी आग, सवार थे कई लोग; मच गया हड़कंप

जागरण संवाददाता, डोईवाला (देहरादून)। उत्तराखंड परिवहन निगम की लोहाघाट डिपो की बस में आग लग गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार लालतप्पड़ के नेचर विला व साइ मंदिर के बीच में गुरुवार सुबह करीब 4:00 बजे बस में अचानक शार्ट सर्किट से आग लग गई।

इंजन से धुआं उठने के बाद आग पूरी बस में फैल गई। गनीमत रही कि बस में सवार सभी लोग समय से नीचे उतर गए थे। बस के अंदर की सभी सीट व अगले टायर पूरी तरीके से जल गए हैं।