Uttarakhand Teacher Recruitment: प्राथमिक शिक्षक के 1670 पदों के लिए रिकॉर्ड आवेदन, प्रक्रिया तेज करने के निर्देश

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य के 11 जनपदों में प्राथमिक शिक्षक के कुल 1670 रिक्त पदों के सापेक्ष 61,861 आवेदन प्राप्त हुए हैं। शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ तय समय सीमा में पूर्ण की जाए, ताकि चयनित अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति दी जा सके।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विद्यालयी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार जनपदवार भर्ती प्रक्रिया के तहत आवेदन प्राप्त किए गए हैं। पौड़ी गढ़वाल में 230 पदों के लिए 6600 आवेदन, चमोली में 162 पदों के लिए 6040, रुद्रप्रयाग में 155 पदों के लिए 5667, टिहरी में 216 पदों के लिए 6100, उत्तरकाशी में 134 पदों के लिए 5259 और देहरादून में 97 पदों के सापेक्ष 2813 आवेदन मिले हैं।