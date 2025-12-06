Uttarakhand News: गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि, शासनादेश जारी

Language
    By Kedar Dutt Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 08:58 AM (IST)

    उत्तराखंड सरकार ने गन्ना किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए गन्ने के मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। इस संबंध में शासनादेश जारी ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर स्वीकृति दिए जाने के बाद शासन ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। पेराई सत्र 2025-26 के लिए राज्य की सभी चीनी मिलों द्वारा मिल गेट पर क्रय किये जाने वाले गन्ने की अगेती प्रजाति के लिए 405 प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजातियों के लिए 395 प्रति क्विंटल की दर निर्धारित की गई है।

    पिछले पेराई सत्र में गन्ना की अगेती प्रजाति का मूल्य 375 रुपये और सामान्य प्रजाति का मूल्य 365 प्रति क्विंटल था। इस वर्ष हाल में ही मुख्यमंत्री धामी ने गन्ना मूल्य बढ़ाने को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा था कि गन्ना किसानों की आय बढ़ाना, उनकी उपज का उचित सम्मान सुनिश्चित करना तथा उन्हें सुविधाजनक, पारदर्शी और समयबद्ध भुगतान उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है।

    उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि क्रय केंद्रों पर किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और भुगतान बिना देरी के सुनिश्चित किया जाए। गन्ने का बढ़ा हुआ मूल्य न केवल गन्ना किसानों को राहत देगा, बल्कि कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करने के साथ ही गन्ना उत्पादन को प्रोत्साहन देने में सहायक सिद्ध होगा।

    सचिव गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग रणवीर सिंह चौहान ने अब गन्ना मूल्य में वृद्धि का शासनादेश जारी किया है। शासनादेश में कहा गया है कि चीनी मिलों के बाह्य क्रय केंद्रों से गन्ने का परिवहन मिल तक कराने के मद में होने वाली कटौती 11 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की जाएगी।

    पेराई सत्र 2025-26 के लिए निर्धारित मूल्य राज्य की समस्त चीनी मिलों द्वारा देय होगा। इन दरों के अनुसार ही चीनी मिलों द्वारा किसानों को भुगतान किया जाएगा और इसकी मासिक सूचना शासन को उपलब्ध कराई जाएगी।