सीएम धामी ने वन्यजीवों के हमलों की चुनौती से निबटने को केंद्र से मांगा सहयोग, केंद्रीय मंत्री ने दिया आश्वासन

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष की चुनौती से निबटने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र से सहयोग मांगा है। इस कड़ी में उन्होंने केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से दूरभाष पर वार्ता कर इस विषय पर चर्चा की। उन्होंने इस चुनौती से पार पाने के लिए राज्य को अतिरिक्त संसाधन और सहयोग का आग्रह किया।



मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि मानव-वन्यजीव संघर्ष की समस्या कम करने के लिए वन विभाग एवं प्रशासन की ओर से प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। हिंसक वन्यजीवों को नियंत्रित करने को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए केंद्र के सहयोग की आवश्यकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें