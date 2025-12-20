Uttarakhand News: 343 शिकायतों का निदान, 1826 लोग विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित
देहरादून में 343 शिकायतों का निदान किया गया, जिससे 1826 लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभ मिला है। यह पहल उत्तराखंड सरकार द्वारा नागरिकों की समस् ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने और आमजन को इनसे लाभान्वित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर चल रहे जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान के तहत न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित शिविर बेहद लाभकारी साबित हो रहे हैं।
शुक्रवार को भी विभिन्न जिलों में लगे छह शिविरों में 2984 लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर 434 शिकायतें भी दर्ज हुई, जिनमें से 343 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। इसके अलावा 1826 व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया।
अभियान के तहत शुक्रवार को आयोजित शिविरों में विभिन्न प्रमाणपत्र बनवाने के लिए 397 व्यक्तियों के आवेदन पत्र भी भरवाए गए। इसके साथ ही अभियान के अंतर्गत राज्य में अभी तक आयोजित शिविरों की संख्या बढ़कर अब 53 हो गई है।
इनमें 17916 व्यक्तियों ने भागीदारी की। इसके अलावा दर्ज 3930 शिकायतों में से 2727 का निस्तारण कराया जा चुका है। 3439 व्यतियों के विभिन्न प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन फार्म भरवाए गए। यही नहीं, 12165 व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया है।
