Uttarakhand News: 343 शिकायतों का निदान, 1826 लोग विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने और आमजन को इनसे लाभान्वित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर चल रहे जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान के तहत न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित शिविर बेहद लाभकारी साबित हो रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शुक्रवार को भी विभिन्न जिलों में लगे छह शिविरों में 2984 लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर 434 शिकायतें भी दर्ज हुई, जिनमें से 343 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। इसके अलावा 1826 व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया।