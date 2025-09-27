Language
    UPL: आज से पुरुषों के मैच शुरू, उत्तराखंड प्रीमियर लीग के स्टार प्लेयर युवराज तीन रन में ढेर

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 01:17 PM (IST)

    उत्तराखंड प्रीमियर लीग (यूपीएल) में आज से पुरुषों के मैच शुरू हो गए हैं। पहले मैच में यूपीएल सीजन-1 की विजेता ऊधमसिंह नगर और उपविजेता देहरादून वारियर्स के बीच मुकाबला हुआ। देहरादून वारियर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर में 145 रन बनाए। ऊधमसिंह नगर के युवराज चौधरी जो पिछले सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले थे इस बार देहरादून से खेल रहे हैं।

    मैच देखने के लिए पहुंचे क्रिकेट प्रेमी। साभार- सीएयू

    जासं, देहरादून। उत्तराखंड प्रीमियर लीग (यूपीएल) में आज से पुरुषों के मैच शुरू हो गए हैं। पहले मैच यूपीएल सीजन-1 की विजेता ऊधमसिंह नगर और उपविजेता देहरादून वारियर्स के बीच शुरू हुआ। देहरादून ने टास जीतकर ओपनिंग की।

    देहरादून ने 19 ओवर में आठ विकेट खोकर 145 रन बनाए। खास बात है कि यूपीएल सीजन-1 की पूरी लीग में सर्वाधिक रन बनाने वाले ऊधमसिंह नगर टीम के युवराज चौधरी अबकी देहरादून से मार्की प्लेयर के तौर पर खेल रहे हैं। लेकिन आज के मैच में वह तीन रन में कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए।

