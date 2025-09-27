UPL: आज से पुरुषों के मैच शुरू, उत्तराखंड प्रीमियर लीग के स्टार प्लेयर युवराज तीन रन में ढेर

जासं, देहरादून। उत्तराखंड प्रीमियर लीग (यूपीएल) में आज से पुरुषों के मैच शुरू हो गए हैं। पहले मैच यूपीएल सीजन-1 की विजेता ऊधमसिंह नगर और उपविजेता देहरादून वारियर्स के बीच शुरू हुआ। देहरादून ने टास जीतकर ओपनिंग की।

देहरादून ने 19 ओवर में आठ विकेट खोकर 145 रन बनाए। खास बात है कि यूपीएल सीजन-1 की पूरी लीग में सर्वाधिक रन बनाने वाले ऊधमसिंह नगर टीम के युवराज चौधरी अबकी देहरादून से मार्की प्लेयर के तौर पर खेल रहे हैं। लेकिन आज के मैच में वह तीन रन में कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए।