बिहार में भाजपा की जीत पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लगाए ठुमके, कहा अब मोदी का ‘महा मैजिक’ शुरू

संवाद सहयोगी, जागरण, मसूरी : प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के गांधी चौक में पार्टी पदाधिकारियों और स्थानीय नागरिकों के साथ मिठाई बांटकर एवं आतिशबाजी कर बिहार में भाजपा की विजय का जोरदार जश्न मनाया।

इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी, पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी, मंडलाध्यक्ष रजत अग्रवाल, पूर्व मंडलाध्यक्ष मोहन पेटवाल, महामंत्री नरेंद्र मेलवान, रणवीर कंडारी सहित कार्यकर्ताओं ने खूब ठुमके लगाए।

इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जो लोग कहते थे कि मोदी मैजिक खत्म हो गया है, उन्हें बिहार चुनाव परिणाम देख लेने चाहिए। अब मोदी का ‘महा मैजिक’ शुरू हुआ है।

उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री के प्रति की गई अभद्र टिप्पणियों का जवाब बिहार की जनता ने अपने वोट से दे दिया है।

जोशी ने कहा कि बिहार की जनता ने भाजपा को जो आशीर्वाद दिया है, वह निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047’ के संकल्प में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

कहा कि आगामी 2027 में उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश सहित जहां भी चुनाव हैं, वहां भी भाजपा बड़ी जीत के साथ पुनः सत्ता में लौटेगी।

उन्होंने कांग्रेस के नव निर्वाचित अध्यक्ष की भाजपा पर की गई टिप्पणी पर कहा कि बुझे हुए चिराग से कभी रौशनी नहीं होती। ऐसे ही गणेश गोदियाल हैं। गत सप्ताह मसूरी आए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी ऐसा ही बयान दिया और अगले दिन उनकी विदाई हो गई।