'हम इलेक्शन मोड में नहीं, हमेशा इमोशनल...', बिहार का रण जीतने के बाद क्या-क्या बोले पीएम मोदी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार में मिली जीत के बाद एनडीए के नेता गदगद हैं। हाल में ही पीएम मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव में मिली जीत को शानदार बताया था। इस बीच एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं के शासनकाल में बिहार की स्थिति पर दुख व्यक्त किया और साथ ही एक संवेदनशील, विकासोन्मुखी शासन की वकालत की।

दरअसल, पीएम मोदी एक्सप्रेस समूह द्वारा आयोजित छठे रामनाथ गोयनका व्याख्यान को संबोधित किया। पत्रकारिता उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कारों के बीच दिए गए अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत किस्सों को तीखे राजनीतिक आलोचनाओं के साथ पिरोया और इस बात पर जोर दिया कि सच्चा नेतृत्व निरंतर प्रचार से नहीं, बल्कि सहानुभूति से पनपता है।

विपक्ष पर पीएम मोदी का निशाना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू यादव चाहते तो बिहार के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन उन्होंने जंगल राज को प्राथमिकता दी।

उन्होंने संघीय मूल्यों पर ज़ोर देते हुए कहा कि चाहे राज्यों में अलग-अलग सरकारें हों या हमारी केंद्र सरकार, आपको विकास में प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए 'चुनावी मोड में नहीं रहते हमेशा...' पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बिहार में एनडीए को मिली जीत का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि बिहार चुनाव जीतने के बाद, मीडिया में कुछ मोदी-प्रेमी कहने लगे हैं कि मोदी और भाजपा चौबीसों घंटे चुनावी मोड में रहते हैं। उन्हें नहीं पता कि हमें चुनावी मोड में नहीं, बल्कि भावनात्मक मोड में रहना है। माना जा रहा है कि बिहार में एनडीए को मिली जीत में महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई है।

पीएम मोदी ने 1991 के चुनावों को किया याद पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान 1991 के लोकसभा चुनावों को याद किया। उन्होंने रामनाथ गोयनका के विश्वस्त सहयोगी नानाजी देशमुख का जिक्र किया और कहा कि रामनाथ जी जिन्होंने एक बार विदिशा से चुनाव लड़ा था। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि आरएसएस के पुरोधा नानाजी देशमुख ने उन्हें सलाह दी थी कि वे नामांकन पत्र भरकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें और फिर प्रस्थान करें

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरा आशय भाजपा के असंख्य कार्यकर्ताओं के काम से है। लाखों कार्यकर्ताओं ने भाजपा की जड़ों को पोषित किया है।" उन्होंने पार्टी के अडिग कार्यकर्ताओं को बदलाव के बीज बोने का श्रेय दिया, जो अब पूरे देश में फल-फूल रहे हैं।

दुनिया के लिए उभरता हुआ मॉडल है भारत: मोदी वहीं, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत न केवल एक उभरता हुआ बाजार है, बल्कि दुनिया के लिए एक उभरता हुआ मॉडल भी है और देश एक जीवंत और आशाजनक भविष्य की ओर अग्रसर है।