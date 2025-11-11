Uttarakhand News: पीएम मोदी की पहल से पारंपरिक मेलों के नए युग की शुरुआत, हर साल निभाई जाती है यह परंपरा

अश्वनी त्रिपाठी, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड में पारंपरिक मेलों और लोक उत्सवों को पर्यटन व आर्थिकी से जोड़ने की पीएम नरेन्द्र मोदी की पहल ने राज्य के पारंपरिक मेलों के लिए नए युग की शुरुआत कर दी है। अब प्राचीन मेलों का आयोजन केवल परंपरा नहीं, बल्कि स्थायी विकास और सांस्कृतिक पर्यटन के अवसर के रूप में देखा जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उत्तराखंड की धरती मेले-उत्सवों की भूमि है। यहां के पहाड़ों और घाटियों में साल लगभग 300 से अधिक छोटे-बड़े मेलों का आयोजन होता है। कभी देवी-देवताओं कीआराधना के रूप में, तो कभी लोकजीवन व व्यापारिक महोत्सव के रूप में। उत्तराखंड के मेले केवल उत्सव नहीं, यहां की सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक व्यवस्था की आत्मा हैं।

उत्तराखंड का प्रत्येक मेला अपने साथ एक लोककथा, परंपरा और आस्था की गूंज लेकर आता है। चंपावत का देवीधुरा बग्वाल मेले में जहां परंपरागत पत्थर युद्ध की परंपरा का निर्वहन होता है, वहीं चमोली का गौचर मेला पशु व्यापार के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था व पर्यटन का संगम है। बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में होने वाले चोलिया लोकनृत्य की थाप पूरे कुमाऊं की आत्मा को झंकृत कर देती है।

अल्मोड़ा के नंदा देवी मेले में देवी की झांकियां, लोकगीत और नृत्य से आस्था का पर्व उत्सव में बदल जाता है, तो पिथौरागढ़ का जौलजीबी मेला दशकों से नेपाल व भारत के रिश्तों के बीच की कड़ी बना हुआ है। उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्रों में मेले सीमांत अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक संवाद के संवाहक बने हुए हैं।

बागेश्वर का उत्तरायणी मेला सरयू-गोमती संगम पर लगता है, वहीं उत्तरकाशी का माघ मेला गंगा स्नान और देव-डोली यात्रा से प्रसिद्ध है। रुद्रप्रयाग का मध्यमेश्वर मेला शिव आराधना का पर्व है। टिहरी का कुंजापुरी मेला और टिहरी झील मेला धार्मिक व पर्यटन आकर्षण का केंद्र है।