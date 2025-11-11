दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून राजमार्ग पर लगेंगे सोलर पैनल, NHAI ने समझौते पर किया हस्ताक्षर
दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून राजमार्ग पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए एसईसीआइ और एनएचएआइ ने समझौता किया है। इस परियोजना का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, राजमार्ग इन्फ्रास्ट्रक्चर को ऊर्जा प्रदान करना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। पहले चरण में दिल्ली भाग के एलिवेटेड हिस्से पर सौर संयंत्र लगेंगे। यह समझौता सरकार की पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून राजमार्ग पर सौर संयंत्र लगेंगे। सोलर एनर्जी कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआइ) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए सोमवार को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास को बढ़ावा देने की की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। इस करार के तहत, चरण-1 में दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून राजमार्ग के पैकेज-1 (दिल्ली भाग) के एलिवेटेड हिस्से पर सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
समझौते का क्या है उद्देश्य
इस समझौते का उद्देश्य राजमार्ग पर नवीकरणीय पर ऊर्जा परियोजनाओं का विकास करना, राजमार्ग इन्फ्रास्ट्रक्चर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए सौर ऊर्जा की क्षमता का उपयोग करना और कार्बन उत्सर्जन कम करना है।सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा की उपस्थिति में उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
मल्होत्रा ने कहा कि समझौता ज्ञापन नवीकरणीय ऊर्जा एवं सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एसईसीआइ और एनएचएआअ के बीच यह साझेदारी राजमार्ग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए नवीन एवं पर्यावरण अनुकूल समाधानों का मार्ग प्रशस्त करेगी।उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा का लाभ उठाकर, यह पहल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करेगी और स्वच्छ पर्यावरण में योगदान देगी।
