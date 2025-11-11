दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून राजमार्ग पर लगेंगे सोलर पैनल, NHAI ने समझौते पर किया हस्ताक्षर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून राजमार्ग पर सौर संयंत्र लगेंगे। सोलर एनर्जी कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआइ) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए सोमवार को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास को बढ़ावा देने की की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। इस करार के तहत, चरण-1 में दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून राजमार्ग के पैकेज-1 (दिल्ली भाग) के एलिवेटेड हिस्से पर सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।

समझौते का क्या है उद्देश्य

इस समझौते का उद्देश्य राजमार्ग पर नवीकरणीय पर ऊर्जा परियोजनाओं का विकास करना, राजमार्ग इन्फ्रास्ट्रक्चर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए सौर ऊर्जा की क्षमता का उपयोग करना और कार्बन उत्सर्जन कम करना है।सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा की उपस्थिति में उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।