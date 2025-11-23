Language
    उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, वन्यजीव हमलों में घायलों का होगा मुफ्त इलाज

    By Vikas Gusain Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 12:53 PM (IST)

    उत्तराखंड सरकार वन्यजीवों के हमलों में घायल हुए लोगों के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि भी बढ़ा दी है।

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह। आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश में भालू व अन्य वन्यजीवों के हमलें में घायल हुए व्यक्तियों के उपचार का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में बढ़ रही वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर गंभीर चिंता जताते हुए मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन और प्रमुख सचिव वन आरके सुधांशु को इस संबंध में उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

    शनिवार को मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि घायलों के उपचार में किसी भी प्रकार की देरी न हो। घायलों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

    मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों और जागरूकता कार्यक्रमों को और तेजी से चलाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने हाल ही में वन्यजीव हमलों में मृतकों के स्वजन को दी जाने वाली मुआवजा राशि पांच लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की है।

