भालू-गुलदार के हमलों पर उत्तराखंड सरकार सख्त, वन मंत्री ने अधिकारियों को दिया ये बड़ा आदेश
चमोली और अन्य जिलों में भालू और गुलदार के बढ़ते हमलों को देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में वन कर्मियों की गश्त मजबूत और नियमित करने तथा संवेदनशील और अति-जोखिम वाले इलाकों में अतिरिक्त तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। चमोली समेत अन्य जिलों में भालू और गुलदार के बढ़ते हमलों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। इस क्रम में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने विभागीय अधिकारियों से बातचीत में साफ किया कि आमजन के जान-माल की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में वन कर्मियों की गश्त को और अधिक मजबूत एवं नियमित किया जाए। साथ ही संवेदनशील और अति-जोखिम वाले इलाकों में अतिरिक्त वन कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने काे कहा।
पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना की व्यक्त
वन मंत्री ने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस गंभीर विषय को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। आमजन की सुरक्षा को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मानव पर हमला करने वाले भालू, गुलदार सहित अन्य हिंसक वन्यजीवों की पहचान कर उन्हें नियमानुसार चिह्नित करते हुए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा को व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने, आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत एवं सहायता प्रदान करने के निर्देश भी उन्होंने दिए । इसके साथ ही वन मंत्री ने विभाग में आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कैंपा मद से 50 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान करते हुए मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को आवश्यक मांग प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।
