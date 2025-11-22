भालू-गुलदार के हमलों पर उत्तराखंड सरकार सख्त, वन मंत्री ने अधिकारियों को दिया ये बड़ा आदेश

राज्य ब्यूरो, देहरादून। चमोली समेत अन्य जिलों में भालू और गुलदार के बढ़ते हमलों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। इस क्रम में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने विभागीय अधिकारियों से बातचीत में साफ किया कि आमजन के जान-माल की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में वन कर्मियों की गश्त को और अधिक मजबूत एवं नियमित किया जाए। साथ ही संवेदनशील और अति-जोखिम वाले इलाकों में अतिरिक्त वन कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने काे कहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना की व्यक्त वन मंत्री ने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस गंभीर विषय को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। आमजन की सुरक्षा को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।