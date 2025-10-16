उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों, बाजारों व शोभा यात्रा मार्गों पर रहेगी विशेष नजर, चलाया जाएगा एंटी सेबोटेज चेक

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। इस वर्ष 18 अक्टूबर को धनतेरस से लेकर एक नवंबर को इगास बगवाल तक त्योहारी सीजन है। इसे देखते हुए गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय व सभी जिलों को शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाने को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

कहा गया है कि राज्य के सभी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों, बाजारों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन व शोभा यात्रा मार्गों पर विशेष नजर रखी जाएगी। इन स्थानों पर तोडफ़ोड़, नुकसान या बाधा पहुंचाने वाली गतिविधियों का पता लगाने के लिए समय समय पर एंटी सेबोटेज चेक भी चलाया जाएगा।



उत्तराखंड के सीमांत राज्य होने के कारण शासन यहां त्योहारों पर विशेष सतर्कता बरत रहा है। इस कड़ी में गृह विभाग ने सभी जिलों को शांति व सुरक्षा व्यवस्था के कड़े कदम उठाने को कहा है।