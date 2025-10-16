उत्तराखंड के हजारों कर्मचारियों की दीपावली जग-मग, महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत वृद्धि के साथ बोनस का एलान

राज्य ब्यूरो, जागरण l देहरादून। प्रदेश के हजारों कर्मचारियों की दीपावली जग-मग हो गई। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत वृद्धि के साथ बोनस दिया है। सातवां वेतनमान ले रहे कार्मिकों को अब 55 प्रतिशत के स्थान पर 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़े भत्ते का भुगतान आगामी एक नवंबर से वेतन के साथ होगा। एक जुलाई से 31 अक्टूबर, 2025 तक बढ़े महंगाई भत्ते का एरियर नकद दिया जाएगा। वहीं, 4800 ग्रेड वेतन तक कार्यरत कर्मचारियों को तदर्थ बोनस के रूप में 6908 रुपये दिए जाएंगे।

प्रतिमाह नौ सौ रुपए से लेकर छह हजार की वृद्धि इस संबंध में वित्त सचिव वी षणमुगम ने बुधवार को अलग-अलग आदेश जारी किए। प्रदेश सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की भांति अपने कर्मचारियों के डीए में तीन प्रतिशत वृद्धि कर दी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रम के कार्मिकों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। महंगाई भत्ते में वृद्धि से कर्मचारियों के वेतन में प्रतिमाह 900 रुपये से लेकर छह हजार रुपये तक वृद्धि हो सकेगी।