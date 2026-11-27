राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश सरकार ने आबकारी विभाग में अधिक से अधिक राजस्व एकत्र करने, अवैध मदिरा की पूर्ण रोकथाम एवं विभाग के कार्यों को गति देने के लिए पांच नए परिक्षेत्र बनाए हैं। पहले विभाग में दो परिक्षेत्र थे। नए परिक्षेत्र मिलाकर इनकी कुल संख्या सात हो गई है।

कैबिनेट ने इन नए परिक्षेत्रों के गठन और इनके उप आबकारी व सहायक आबकारी के कुल 11 नए पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की है। आबकारी विभाग के अंतर्गत अभी प्रदेश में देहरादून व हरिद्वार जिलों को मिलाकर एक परिक्षेत्र और नैनीताल व ऊधमसिंह नगर को मिलाकर दूसरा परिक्षेत्र बनाया गया था।

अब विभाग ने सभी जिलों को इसके दायरे में लाने का निर्णय लिया है। इसके तहत ऊधमसिंह नगर व चंपावत को एक परिक्षेत्र, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ को दूसरा परिक्षेत्र, टिहरी व रुद्रप्रयाग को तीसरा परिक्षेत्र, चमोली व बागेश्वर को चौथा परिक्षेत्र, हरिद्वार व पौड़ी को पांचवा परिक्षेत्र, देहरादून व उत्तरकाशी को छठां परिक्षेत्र और नैनीताल जिला व हाईकोर्ट को मिलाकर सातवां परिक्षेत्र बनाया है।

हर परिक्षेत्र के लिए एक उप आबकारी आयुक्त और राज्य में स्थापित डिस्टिलरी व ब्रूवरी के लिए सहायक आबकारी आयुक्त के छह पदों का सृजन किया जाना है। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है।



खनन में बढ़ेगा राजस्व

कैबिनेट ने खनन विभाग के अंतर्गत जिला खनिज फाउंडेशन न्यास शुल्क के रूप में लिए जाने वाले अंशदान एवं क्षतिपूर्ति में परिवर्तन किया है। इसके तहत खनिज फाउंडेशन न्यास शुल्क को 15 के स्थान पर 10 प्रतिशत किया गया है।