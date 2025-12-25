Language
    नए साल में उत्तराखंड वासियों को मिलेगा तोहफा, CNG 15 और PNG 7 रुपये तक होगी सस्ती

    By Vikas Gusain Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 08:37 AM (IST)

    नए साल में उत्तराखंड के निवासियों के लिए खुशखबरी है। राज्य में सीएनजी के दामों में 15 रुपये और पीएनजी के दामों में 7 रुपये तक की कमी की जाएगी। प्रदेश ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। प्रदेश सरकार ने अब हरित ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम बढ़ाया है। इसके तहत सरकार ने नेचुरल गैस पर वैट की दर को 20 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया है।

    इससे सीएनजी 13 से 15 रुपये और पीएनजी पांच से सात रुपये तक सस्ती हो सकेगी। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण का एक बड़ा कारण पेट्रोल व डीजल चलित वाहन भी हैं।

    हाल ही में उत्तराखंड के कई प्रमुख शहरों में एक्यूआई में भी बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है।

    इसके लिए वैट की दर 20 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत की गई है। इससे इनकी दरों में भी कमी आएगी। प्रदेश के विभिन्न शहरों में इस समय सीएनजी का रेट तकरीबन 99 से 100 रुपये प्रति किलो और पीएनजी का रेट 40 से 45 रुपये प्रति यूनिट के बीच में है।

    ऐसे में वैट की दरों में कमी आने से प्राकृतिक गैस से वाहन चलाने वालों को लाभ मिलेगा। इस संबंध में आदेश जारी होते ही इनके दाम घट जाएंगे।

