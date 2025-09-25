UKSSSC Paper Leak: पेपरलीक के नाम पर राज्यभर में अराजकता फैलाने को बख्शा नहीं जाएगा - मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

राज्‍य ब्‍यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में नकल माफिया के सफाए को सख्त नकलरोधी कानून बनाया। जिसके बाद 100 से अधिक नकल गिरोह के माफिया जेल गए।

इस कानून से पहले साधारण अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ था,लेकिन आज एक-एक अभ्यर्थी पांच-पांच परीक्षा में सफल हो रहे हैं। लेकिन कुछ अराजक तत्व नहीं चाहते हैं कि राज्य में नियमित प्रतियोगी परीक्षा हो।

वह किसी एक परीक्षा में नकल जैसे प्रकरण को पेपरलीक बताकर राज्यभर में उसका प्रचार कर रहे हैं, सरकार नकल माफिया व पेपरलीक की अफवाहें फैलाने वाले तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने आयोग की बीते रविवार को स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के बारे में कहा कि यह पेपरलीक का मामला नहीं बनता है। यह नकल का मामला है।