    UKSSSC Paper Leak: पेपरलीक के नाम पर राज्यभर में अराजकता फैलाने को बख्शा नहीं जाएगा - मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 12:36 PM (IST)

    उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार ने नकल माफिया के सफाए के लिए सख्त नकलरोधी कानून बनाया जिसके बाद 100 से अधिक नकल गिरोह के माफिया जेल गए। उन्होंने कहा कि कुछ अराजक तत्व राज्य में नियमित प्रतियोगी परीक्षा नहीं चाहते हैं और पेपरलीक की अफवाहें फैला रहे हैं। सरकार ऐसे तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करेगी।

    उत्‍तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी. File Photo

    राज्‍य ब्‍यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में नकल माफिया के सफाए को सख्त नकलरोधी कानून बनाया। जिसके बाद 100 से अधिक नकल गिरोह के माफिया जेल गए।

    इस कानून से पहले साधारण अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ था,लेकिन आज एक-एक अभ्यर्थी पांच-पांच परीक्षा में सफल हो रहे हैं। लेकिन कुछ अराजक तत्व नहीं चाहते हैं कि राज्य में नियमित प्रतियोगी परीक्षा हो।

    वह किसी एक परीक्षा में नकल जैसे प्रकरण को पेपरलीक बताकर राज्यभर में उसका प्रचार कर रहे हैं, सरकार नकल माफिया व पेपरलीक की अफवाहें फैलाने वाले तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने आयोग की बीते रविवार को स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के बारे में कहा कि यह पेपरलीक का मामला नहीं बनता है। यह नकल का मामला है।

    सरकार सभी संलिप्त आरोपित की सलाखो के पीछे डालेगी। परीक्षा के दौरान लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। इस ममलेके नकल माफिया को चुन चुनकर गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग सुनियोजित तरीके से सरकार को बदनाम करने के लिए राज्यभर में अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग राज्य के युवाओं के हितैषी नहीं बल्कि दुश्मन हैं।

    मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा दिल्ली में कहते हैं कि सीबीआइ सरकार के इशारे पर काम कर रही है।और यहां मांग कर रहे हैं कि आयोग की परीक्षा की सीबीआइ से जांच होनी चाहिए। इनके दोहरे चरित्र को जनता बहुत पहले समझ चुकी है और इनके बहकावे में आने वाली नहीं है।