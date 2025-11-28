Uttarakhand: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ली सभी जनपदों की समीक्षा बैठक, एसआइआर, बीएलओ की नियुक्ति पर की चर्चा
उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, डा. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने सचिवालय में वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और बीएलओ की नियुक्ति पर चर्चा हुई। मतदाताओं की सहायता के लिए हेल्प डेस्क बनाने और स्थानांतरित मतदाताओं से संपर्क करने के निर्देश दिए गए। सभी मतदान केंद्रों पर बूथ अवेयरनेस ग्रुप (बैग) बनाने का भी निर्देश दिया गया।
हेल्प डेस्क का होगा गठन
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि जिलाधिकारी, ईआरओ और बीएलओ मतदाताओं के बीच अपनी पहुच सुनिश्चि करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि जनपद स्तर पर एक हेल्प डेस्क का गठन किया जाए ताकि जो लोग उत्तराखंड के 2003 की सूची में अपनी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें मदद मिल सके।
संपर्क कर करें चिह्नित
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि जो मतदाता वर्तमान में दूसरे स्थानों पर शिफ्ट हो गए हैं उनसे बीएलओ व्यग्तिगत रूप से संपर्क कर उन्हें चिह्नित करें।
एसआइआर में न हो परेशानी
उन्होंने कहा कि इस पूरी तैयारी का उद्देश्य यह है कि मतदाताओं को एसआइआर के समय किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों में बूथ अवेयरनेस ग्रुप 'बैग' का गठन करने के भी निर्देश दिए हैं।
ये रहे बैठक में मौजूद
बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. विजय कुमार जोगदंडे, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्रा, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास सहित सभी जनपदों के जिलाधिकारी वर्चुअल शामिल रहे।
