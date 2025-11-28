SIR in UP: समाजवादी पार्टी प्रदेश भर में करेगी एसआइआर की निगरानी, जिलों में काम पर लगाए गए प्रभारी
Samajwadi Party Active in SIR:एक से दो जिलों का प्रभारी बनाया गया है और आवंटित जिलों में चल रही प्रक्रिया की रिपोर्ट मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खुद गणना फार्म भरा और एक्स पर पोस्ट कर सभी से फार्म भरने की अपील की।
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर सतर्कता बरत रही समाजवादी पार्टी ने अब अपने 40 बड़े नेताओं को इसकी निगरानी का जिम्मा सौंपा है।
इनको एक से दो जिलों का प्रभारी बनाया गया है और आवंटित जिलों में चल रही प्रक्रिया की रिपोर्ट मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खुद गणना फार्म भरा और एक्स पर पोस्ट कर सभी से फार्म भरने की अपील की।
सूत्रों के अनुसार पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव को इटावा व बदायूं, अवधेश प्रसाद को अयोध्या, बलराम यादव को आजमगढ़, विशंभरर प्रसाद निषाद को बांदा व फतेहपुर, इंद्रजीत सरोज को प्रयागराज और कौशांबी, राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन को आगरा व हाथरस, राम अचल राजभर को वाराणसी, नीरज पाल को बागपत, लालजी वर्मा को अंबेडकरनगर, हरेंद्र मलिक को मुजफ्फरनगर व सहारनपुर का प्रभारी बनाया गया है।
पार्टी नेता राजीव राय, डा. मधु गुप्ता, कमाल अख्तर, ओमप्रकाश सिंह, अभिषेक मिश्रा आदि को भी जिम्मा दिया गया है। निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने प्रभार वाले जिलों में विधानसभावार भ्रमण कर एसआइआर के लिए प्रपत्र वितरण की स्थिति, उनके जमा होने और अपलोड होने की स्थिति का विवरण तैयार करें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।