    Uttarakhand: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले- 'हरक की कुंडली में नाड़ी षडाष्टक दोष, किसी पार्टी में टिकना असंभव'

    By KEDAR DUTTEdited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 08:07 PM (IST)

    भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी कुंडली में नाड़ी षडाष्टक दोष है, जिसके कारण वे किसी भी पा ...और पढ़ें

     कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने व्यंग्य किया।

    राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून: प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर व्यंग करते हुए कहा, वे सब की हस्तरेखा देख रहे हैं जबकि उनकी कुंडली में ही नाड़ी षडाष्टक दोष लगा है, तभी वह किसी पार्टी में टिक नहीं पाते हैं। वहीं एसआइआर को स्पष्ट किया कि भाजपा चुनाव आयोग का हर संभव सहयोग करेगी जिसके लिए पार्टी कार्य योजना बना रही है।

    भाजपा संगठन मुख्यमंत्री के जनपदों होने वाले आगामी दौरों में सीएम के साथ संगठन की बैठके भी सुनिश्चित करने जा रही है। जिसके लिए कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

    पार्टी मुख्यालय में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए भट्ट ने बताया कि पार्टी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जनपदों में होने वाले दिसंबर माह के दौरों को लेकर सांगठनिक योजना तैयार कर रही है।

    संगठन का प्रयास होगा कि मुख्यमंत्री प्रवास के दौरान वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक हो। ताकि स्थानीय विकास योजनाओं, जनसमस्याओं और कार्यकर्ताओं के मुद्दों पर विचार विमर्श कर तत्काल समाधान चर्चा हो सके।

    उन्होंने बताया कि अगले एक-दो दिन में इस दौरे को लेकर संगठन की कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

    उन्होंने राज्य में एसआइआर की तैयारी को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा इस मुद्दे पर पूरी तरह इस संवैधानिक प्रक्रिया के साथ है। हमारा संगठन और कार्यकर्ता चुनाव आयोग को हर संभव मदद करेंगे। जिसके लिए शीघ्र ही विस्तृत कार्य योजना तैयार, सांगठनिक तैयारी कर ली जाएगी।

    कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की ओर से लगातार भाजपा नेताओं पर की जा रही अनर्गल बयानबाजियां एवं भविष्यवाणियों पर व्यंग्य करते हुए उन्होंने कहा की वह दूसरों की हस्तरेखा देख रहे हैं जबकि उनकी कुंडली में ही नाड़ी षडाष्टक दोष है।

    इसी वजह से वह किसी भी दल में टिक नहीं पाते हैं। पहले सपा में गए फिर बसपा गए, लेकिन वहां जन्मपत्री नहीं जुड़ी और भाजपा में तो कभी जुड़ने का अवसर ही नहीं आया। वहीं कांग्रेस में कितने दिन तक वे टिक सकेंगे, स्वयं उनको भी भरोसा नहीं होगा।

