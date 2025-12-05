Language
    नर्सिंग बेरोजगार प्रदर्शन, समर्थन देने पहुंचे हरक सिंह रावत को पुलिस ने किया गिरफ्तार

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 01:54 PM (IST)

    देहरादून में नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया को लेकर बेरोजगार नर्सिंग अधिकारियों ने परेड ग्राउंड में धरना दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। का ...और पढ़ें

    Hero Image

    समर्थन देने पहुंचे कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने भी गिरफ्तारी दी। Jagran

    जागरण संवाददाता, देहरादून। नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया को पूर्व की तरह वर्षवार करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर परेड ग्राउंड में बेमियादी धरना देने पहुंचे बेरोजगार नर्सिंग अधिकारियों को पुलिस गिरफ्तार कर एकता विहार स्थित धरना स्थल ले गई। इस दौरान समर्थन देने पहुंचे कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने भी गिरफ्तारी दी।

    नर्सिंग एकता मंच की ओर से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस ने परेड ग्राउंड के आसपास बेरीकेडिंग लगा दी थी। ऐसे में नर्सिंग अधिकारी अलग अलग ग्रुप में पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि जिन नर्सिंग अधिकारियों ने कोरोनाकाल के दौरान मदद की आज सरकार उनकी अनदेखी कर रही हैं। उन्होंने वर्षवार भर्ती की मांग उठाई।

    नर्सिंग एकता मंच के अध्यक्ष नवल पुंडीर ने कहा कि विभाग की ओर से पिछली भर्ती 2020 में निकाली गई थी। उस समय कई अभ्यर्थियों का दो-दो बार और अन्य राज्य के अभ्यर्थियों का भी चयन हो गया। ऐसे में कई स्थानीय बेरोजगार नर्सिंग अधिकारियों को मौका नहीं मिल पाया। काफी इंतजार के बाद वर्तमान में जो भर्ती आई है उसमें कइयों की उम्र निकल गई तो कई अधिकतम आयु सीमा के करीब हैं।

    चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के कुल 690 नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती के पदों पर उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन आयोग ने जो विज्ञप्ति परीक्षा के माध्यम से जारी की है, उसे शीघ्र वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में संगठन ने 134 दिनों तक एकता विहार धरनास्थल में धरना दिया था। जिसके बाद सरकार ने तीन हजार पदों पर विज्ञप्ति जारी की थी। इसके बाद भी विभागीय अधिकारियों से कई बार वार्ता हुई लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया।

