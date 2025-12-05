राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून । भाजपा विधायक महंत दिलीप सिंह रावत ने कांग्रेस नेता डा. हरक सिंह रावत की ओर से भाजपा नेताओं पर की जा रही टिप्पणियों को राजनीतिक दिवालियापन करार दिया। उन्होंने तंज किया कि हरक सिंह जब कांग्रेस में सुने नहीं जाएंगे तो दावा करेंगे कि उन्होंने ही राहुल गांधी को राजनीति सिखाई, राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनवाया और नेहरू इसलिए नहीं सीख पाए क्योंकि वे पहले पैदा हो गए थे।

उन्होंने गुरुवार को पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता में कहा कि डा. हरक सिंह इस समय राजनीतिक अवसाद में हैं और कांग्रेस में अपने प्रतिद्वंद्वियों प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल से आगे निकलने की होड़ में भाजपा नेताओं पर निराधार आरोप लगा रहे हैं। उनके पास कोई ठोस मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए वह सड़क छाप शैली में बयानबाजी कर रहे हैं। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति यह कैसे कह सकता है कि उसने किसी को रोटी खिलाई, पानी पिलाया। हर व्यक्ति के जीवन में सहयोग करने और पाने की प्रक्रिया स्वाभाविक है।