...तो क्या उत्तराखंड के इस नेता ने राहुल गांधी को सिखाई पॉलिटिक्स! भाजपा ने कसा तंज, कितना है सच?
भाजपा विधायक महंत दिलीप सिंह रावत ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की भाजपा नेताओं पर टिप्पणियों को राजनीतिक दिवालियापन बताया है। उन्होंने कहा कि हरक सि ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून । भाजपा विधायक महंत दिलीप सिंह रावत ने कांग्रेस नेता डा. हरक सिंह रावत की ओर से भाजपा नेताओं पर की जा रही टिप्पणियों को राजनीतिक दिवालियापन करार दिया। उन्होंने तंज किया कि हरक सिंह जब कांग्रेस में सुने नहीं जाएंगे तो दावा करेंगे कि उन्होंने ही राहुल गांधी को राजनीति सिखाई, राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनवाया और नेहरू इसलिए नहीं सीख पाए क्योंकि वे पहले पैदा हो गए थे।
उन्होंने गुरुवार को पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता में कहा कि डा. हरक सिंह इस समय राजनीतिक अवसाद में हैं और कांग्रेस में अपने प्रतिद्वंद्वियों प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल से आगे निकलने की होड़ में भाजपा नेताओं पर निराधार आरोप लगा रहे हैं। उनके पास कोई ठोस मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए वह सड़क छाप शैली में बयानबाजी कर रहे हैं। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति यह कैसे कह सकता है कि उसने किसी को रोटी खिलाई, पानी पिलाया। हर व्यक्ति के जीवन में सहयोग करने और पाने की प्रक्रिया स्वाभाविक है।
महंत रावत ने कहा कि हरक सिंह को राजनीतिक समझ सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी राजनीतिक विचारधारा आज तक एक स्थान पर टिक नहीं पाई। कांग्रेस में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भाजपा पर बार-बार कीचड़ उछालना उनकी मजबूरी बन चुकी है। भाजपा नेताओं की डिग्री पर टिप्पणी को लेकर उन्होंने पलटवार किया कि कई लोग डिग्रियां लेते तो हैं, परंतु उसे देशहित में कितना उपयोग किया, यह भी देखा जाना चाहिए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।