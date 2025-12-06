उत्तराखंड में 15 दिवंगत पत्रकारों को मिलेगी पांच-पांच लाख की सहायता, बैठक में लिया गया फैसला

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। पत्रकार कल्याण कोष की बैठक में 15 दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों के साथ ही गंभीर बीमारी से ग्रस्त दो पत्रकारों को पांच-पांच लाख रुपये की सहायता देने पर स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही बैठक में चार वरिष्ठ पत्रकारों को पत्रकार सम्मान पेंशन दिए जाने की संस्तुति की गई।



मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में शुक्रवार को महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी की अध्यक्षता में पत्रकार कल्याण कोष एवं मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान पेंशन योजना समिति की बैठक संपन्न हुई।



बैठक में समिति द्वारा मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत चार वरिष्ठ पत्रकारों को आठ हजार रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दिए जाने की संस्तुति भी की गई है। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत पत्रकारों के कल्याण एवं सम्मान के प्रकरणों पर सूचना विभाग तत्परता से कार्यवाही कर रहा है।