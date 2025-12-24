उत्तराखंड में नए वर्ष में 28 सार्वजनिक अवकाश घोषित, शासन ने जारी की 2026 की छुट्टियों की सूची

राज्य ब्यूरो, देहरादून। शासन ने वर्ष 2026 में आने वाले सार्वजनिक अवकाश का कैलेंडर जारी कर दिया है। इस वर्ष कोई नया अवकाश नहीं घोषित किया गया है। सरकार ने कुल 28 सार्वजनिक अवकाश घोषित किए हैं। यद्यपि, सचिवालय व विधानसभा समेत ऐसे कार्यालय, जहां पांच दिवसीय सप्ताह लागू है, वहां केवल 25 सार्वजनिक अवकाश ही अनुमन्य होंगे। इस बार दो अवकाश रविवार और दो शनिवार को पड़ रहे हैं। बैंक और कोषागार में केवल 23 अवकाश अनुमन्य होंगे।



सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सार्वजनिक अवकाश के लिए जारी सूचना में स्पष्ट किया गया है कि जिलाधिकारी स्थानीय महत्व के दिनों में वर्ष में तीन अवकाश घोषित कर सकते हैं। स्थानीय अवकाश पर सचिवालय व विधानसभा खुले रहेंगे।



सार्वजनिक अवकाशों की सूची