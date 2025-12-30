केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने प्रदेश में धामी सरकार के प्रयासों को सराहा, लखपति दीदी बनाने में मिलेगा सहयोग

राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की दिशा में उत्तराखंड ने ठोस पहल की है। राज्य के दौरे पर चमोली जिले के गौचर पहुंचे केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि खेती-किसानी समेत अन्य क्षेत्रों में भी धामी सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने लखपति दीदी समेत अन्य योजनाओं में उत्तराखंड को केंद्र की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन भी दिया।



केंद्रीय मंत्री चौहान ने मुख्यमंत्री धामी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह उत्तराखंड के विकास के प्रति समर्पित रहने के साथ ही महिलाओं व किसानों के सशक्तीकरण के लिए विशेष तौर पर प्रयासरत रहते हैं। उन्होंने यह भी साफ किया कि लखपति दीदी योजना में केंद्र सरकार भी राज्य को सहयोग देगी। उन्होंने राज्य में समान नागरिक संहिता, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, ब्लाक स्तर पर किसान दिवस का आयोजन जैसी पहल के लिए मुख्यमंत्री धामी के प्रयासों को सराहा।