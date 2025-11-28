Dehradun: केंद्रीय मंत्री डा. जितेंद्र सिंह बोले, आपदा से बचाव को गांव स्तर पर होगा रेन फाल मानीटरिंग सिस्टम

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून: अब मौसम पूर्वानुमान के अभाव में कोई क्षेत्र आपदा का शिकार नहीं बनेगा। जिला स्तर पर स्थापित रेन फाल मानीटरिंग सिस्टम को ब्लाक स्तर से होते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित किया जाएगा। इससे प्रत्येक गांव का मौसम पूर्वानुमान जानकर आपदा से बचा जा सकेगा। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की ओर से आयोजित विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन में विज्ञान-प्रौद्योगिकी व पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा. जितेंद्र सिंह ने यह कहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने उत्तराखंड में आपदा से बचाव के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व अर्थ साइंस विभाग मिलकर फारेस्ट फायर वेदर सर्विस शुरू करेंगे, ताकि जंगलों में आग लगने की घटनाओं को रोका जा सके।

कहा, आपदा राहत के लिए डेडिकेटेड एयर सर्विस केदारनाथ, सहस्रधारा सहित तीन नए स्थानों से शुरू की जाएगी। अभी प्रदेश में तीन रडार सुरकंडा, मुक्तेश्वर व लैंसडौन में स्थापित हैं, अब हरिद्वार, पंत नगर व औली में नए रडार लगाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि क्लाउड बर्स्ट के कारणों की जानकारी के लिए हिमालयन स्टडी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में उत्तराखंड में आपदा की घटनाएं बढ़ी हैं। आपदा के पीछे मनुष्य की गल्तियां और कमियां भी हैं।