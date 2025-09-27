Language
    UKSSSC Paper Leak: एसआइटी ने यूकेएसएसएससी में अधिकारियों और कर्मचारियों से की पूछताछ, खालिद के दस्तावेज तलब

    By Soban singh Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 02:07 PM (IST)

    उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) के पेपर लीक मामले में एसआईटी ने आयोग पहुंचकर अधिकारियों से पूछताछ की। एसआईटी ने पेपर लीक के मुख्य आरोपी खालिद से जुड़े दस्तावेज भी तलब किए। टीम ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही कंपनी के पदाधिकारियों से भी जानकारी हासिल की। मामले में पहले ही मुख्य आरोपी खालिद और उसकी बहन को गिरफ्तार किया जा चुका है।

    परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी देख रही कंपनी के पदाधिकारियों से भी पूछताछ की। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) का स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लीक मामले में जांच के लिए बनाई गई विशेष जांच दल (एसआइटी) शुक्रवार को आयोग पहुंची और अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ पूछताछ करने के बाद दस्तावेज तलब किए गए। इस दौरान एसआइटी ने पेपर लीक के मास्टरमाइंड खालिद की ओर से भरे गए चार परीक्षा की पूरी डिटेल मांगी गई।

    21 सितंबर को यूकेएसएसएससी की ओर से आयोजित कराई जा रही स्नातक स्तरीय पदों के लिए लिखित प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्रों के फोटो आउट होने के संबंध में थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है।

    इस मामले की जांच के लिए शासन की ओर से उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी व पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी टीम शुक्रवार को आयोग के कार्यालय में पहुंची और अधिकारियों व कर्मचारियों से पूछताछ करने के बाद उनके रिकार्ड खंगाले।

    इस दौरान टीम ने उपस्थित अधिकारियों से परीक्षा के मानकों तथा सुरक्षा के दृष्टिगत की गई व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। इसके अलावा दस्तावेज तलब किए। साथ ही परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी देख रही कंपनी के पदाधिकारियों से पूछताछ की गई। इसके अलावा आरोपितों से जुडे दस्तावेजों व अन्य दस्तावेजों को जल्द से जल्द एसआइटी टीम को उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए।

    मुख्य आरोपित की हो चुकी है गिरफ्तारी

    पेपर लीक प्रकरण में एसआइटी पूर्व में मुख्य आरोपित खालिद की गिरफ्तारी कर चुकी है। इसके अलावा उसकी बहन साबिया को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है जबकि सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित चार को निलंबित किया जा चुका है। एसआइटी अब परीक्षा केंद्रों में अनियमितता बरतने वालों की जानकारी जुटा रही है।