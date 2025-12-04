 UKSSSC Recruitment 2025: उत्तराखंड में समूह ग के 67 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, अभ्यर्थी 30 दिसंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की ओर से विभिन्न विभागों में समूह-‘ग’ के 67 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए आनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आयोग ने इसके लिए विज्ञापन जारी करते हुए अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर 30 दिसंबर, 2025 तक आनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

आवेदन के दौरान हाईस्कूल प्रमाण-पत्र के साथ आधार कार्ड के दोनों तरफ की छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त जो अभ्यर्थी आरक्षण श्रेणी में आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें संबंधित प्रमाण-पत्र भी अपलोड करने होंगे। जिन पदों पर अनुभव आवश्यक है, वहां अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। आयोग के सचिव डा. शिव कुमार बरनवाल के अनुसार विभिन्न विभागों में उपलब्ध रिक्त पदों में विधि सहायक, मानचित्रकार, सर्वेक्षक, पर्यटक अधिकारी, मनोवैज्ञानिक, कंप्यूटर प्रोग्रामर, प्राविधिक सहायक, प्रशिक्षक/ अनुदेशक, कलाकार आदि पद शामिल हैं। इन पदों का वेतनमान लेवल-पांच से लेवल-आठ के बीच निर्धारित किया गया है।