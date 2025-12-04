Uttarakhand News: परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होंगी 250 नई बसें, बोर्ड ने दी मंजूरी

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। परिवहन निगम अब जल्द ही 250 नई बसों की खरीद करेगा। इसमें 200 बसें मैदानी मार्ग व 50 बसें पर्वतीय मार्ग के लिए होंगी। परिवहन निगम की बोर्ड बैठक में निगम के इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। साथ ही बोर्ड ने निगम कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत बढ़ोत्तरी की सहमति प्रदान कर दी है। इससे निगम कर्मचारियों को अब 50 प्रतिशत के स्थान पर 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्राप्त होगा।



बुधवार को प्रमुख सचिव व परिवहन निगम बोर्ड के अध्यक्ष एल फैनई की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में यह भी बताया गया कि परिवहन निगम ने 35.35 करोड़ रुपये की लागत से 100 बसों का क्रय किया था। जीएसटी की दरों में बदलाव के बाद निगम को तकरीबन 2.76 करोड़ रुपये की बचत हुई।

अब इसमें 17 लाख रुपये और मिलाकर टाटा नौ नई बसें देने को तैयार है। बोर्ड ने इस खरीद को स्वीकृति दी। अब निगम पर्वतीय मार्गों के लिए 100 के स्थान पर 109 बसों का क्रय करेगा। यह बसें आनी भी शुरू हो गई हैं।