    UKSSSC की सहकारी निरीक्षक भर्ती परीक्षा 16 नवंबर को होगी, आयोग ने जारी की नई डेट

    By Ashok Kumar Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 10:57 AM (IST)

    उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) ने सहकारी निरीक्षक भर्ती परीक्षा की नई तिथि घोषित कर दी है। अब यह परीक्षा 16 नवंबर, 2025 को होगी। पहले यह 5 अक्टूबर को होने वाली थी। यह परीक्षा देहरादून और हल्द्वानी के 26 केंद्रों पर होगी। आयोग ने उप पुस्तकालय अध्यक्ष परीक्षा का परिणाम भी जारी कर दिया है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) प्रस्तावित सहकारी निरीक्षक पदों की भर्ती परीक्षा 16 नवंबर, 2025 को आयोजित करेगा। पूर्व में प्रस्तावित पांच अक्टूबर को इस परीक्षा को आयोग ने स्थगित कर दिया था। सोमवार को परीक्षा की नयी तिथि घोषित की गई।

    सहकारी निरीक्षक वर्ग-दो/ सहायक विकास अधिकारी (सहकारी) के 45 पदों के लिए लिखित परीक्षा देहरादून और हल्द्वानी के 26 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र कुछ समय बाद आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर अपलोड किए जाएंगे।

    आयोग के अध्यक्ष जीएस मार्ताेलिया ने पुष्टि करते हुए बताया कि 16 नवंबर को सहकारी विभाग की समूह-ग की परीक्षा आयोजित की जाएगी। हालांकि आयोग ने बीती 12 अक्टूबर को प्रस्तावित सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-एक (रसायन विज्ञान) व प्राविधिक सहायक वर्ग-एक (अभियंत्रण शाखा) के 10 पदों के लिए भर्ती परीक्षा पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। आयोग जल्दी ही इस परीक्षा की भी नई तिथि घोषित करेगा।

    बीते 21 सितंबर को आयोजित स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र के कुछ अंश इंटरनेट मीडिया में लीक हो गए थे, इस पूरे प्रकरण की जांच की गई, जिसके बाद परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। जांच के दौरान कोई दूसरी भर्ती परीक्षा आयोजित करना आयोग ने उचित नहीं समझा।

    उप पुस्तकालय अध्यक्ष पद की भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित

    उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) ने उप पुस्तकालय अध्यक्ष एवं सूचना सहायक / सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष / सूचीकार की 22 मार्च 2025 को ली गई लिखित परीक्षा का परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया गया है। आयोग के सचिव डा शिव कुमार बरनवाल ने बताया कि आयोग ने अर्ह आठ अभ्यर्थियों की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी है।