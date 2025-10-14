दो लाख की सैलरी और रहना खाना फ्री... इटली में नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगे लाखों रुपये

जागरण संवाददाता, देहरादून। इटली में नौकरी लगाने का झांसा देकर आरोपितों ने एक व्यक्ति से 11 लाख रुपये की ठगी कर दी। आरोपितों ने दो साल का वीजा बनाने की बात कही थी, लेकिन चार माह का ही वीजा बनाया और युवक जब इटली गया तो उसे बैठाकर रखा व नौकरी लगाने की बात कहने पर उसके साथ मारपीट की। पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में चार आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।

आरोपितों ने दो साल के वीजा की बात कहकर चार माह का बनाया, इटली में युवक से की मारपीट

पुलिस को दी तहरीर में अवतार सिंह निवासी सिंघल मंडी कारगी रोड पटेलनगर ने बताया कि उनकी मुलाकात वर्ष 2023 में हरचरण मल्ली व उसका जीजा नरेंद्र उर्फ राजा निवासी बटाला पंजाब से हुई। आरोपितों के साथ संदीप व अमृतपाल भी शामिल थे। पीड़ित के अनुसार हरचरण मल्ली ने उनसे कहा कि वह उनके पुत्र को इटली में भेजकर नौकरी लगा देगा।

वेतन दो लाख रुपये देने की बात कही और खाना पीना रहना का इंतजाम हरचरण मल्ली का जीजा के पास होने की बात कही गई। हरचरण मल्ली ने कहा कि उसने विदेश में काफी सारे नौजवानों को भेजा है व नौकरी लगाया है। वह चीन, जापान, अमेरिका, इग्लैंड, इंडोनेशिया अलग-अलग देशों में उनकी क्षमता व शिक्षा के अनुसार नौकरी लगाते है व उनको वर्किंग वीजा भी दिलाते हैं।

रकम वापस मांगने पर दी जान से मारने की धमकी, पटेलनगर कोतवाली में चार के खिलाफ मुकदमा

पीड़ित ने बताया कि वह हरचरण मल्ली व उसके जीजा नरेंद्र के जाल में फंस गए। उन्होंने वर्ष 2023 में यूनियन बैंक के माध्यम से हरचरण मल्ली के खाते में 11 लाख रुपये ट्रांसफर किए। हरचरण मल्ली व उसके जीजा ने अगस्त में कहा कि कागजात वीजा सब तैयार हो गए हैं और 17 सितंबर 2024 को इटली का टिकट बनाया व उनके पुत्र को इटली भेज दिया। शिकायतकर्ता अवतार सिंह ने बताया कि वीजा सिर्फ चार महीने का बनाया गया जबकि बात दो साल के वर्किंग वीजा की हुई थी।

चार महीने तक उनके के बेटे को खाली बैठाकर रखा। जब पुत्र ने कहा कि मुझे इटली में उसे खाली बैठा रखा है तो हरचरण मल्ली के जीजा नरेंद्र ने इटली में उनके पुत्र से मारपीट कर दी और उसे जान से मारने की तैयारी कर रहा था। उनका बेटा नरेंद्र की चुंगल से भाग गया और 14 जनवरी 2025 को इटली पुलिस ने उसे सुरक्षा में लिया। इस तरह बेटे की जान बच गई। अब भी आरोपित जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि यदि कहीं शिकायत की तो वह बेटे को जान से मार देंगे।